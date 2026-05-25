綜合特檢加快“尹錫悅官邸搬遷疑惑”調查速度……前祕書室長、前祕書被拘留

正在調查三大特檢後剩餘疑惑的第二次綜合特檢（特檢權昌永）拘留了尹錫悅政府總統室核心人士、前總統祕書室長金大棋和前總統室總務祕書尹在淳。這是尹錫悅被彈劾後，尹政府總統祕書室長首次被拘留。首爾中央地方法院22日對金大棋和尹在淳等表示“擔心毀滅證據”，以濫用職權妨礙行使權利的嫌疑發佈了特檢申請的拘捕令。特檢本打算在24日進行拘留後的第一次調查，但因這些人提交了不出席事由書而未能進行。特檢計劃在本週內再次傳喚他們進行調查。特檢認爲行政安全部的28億多韓元預算被非法挪用爲總統官邸工程費，正在集中力量調查當時的總統室和企劃財政部、行政安全部之間的議事決定過程和上面人物。特別是針對尹錫悅政府時期負責總統官邸裝修工程的企業“21克”要求支付相當於當初確保預算14億韓元3倍的41億韓元規模的工程費，正在調查此後通過非正常程序分配預算的過程。特檢判斷認爲，尹在淳向行政安全部方面發送“由企劃財政部整理完畢”的信息後，實際上企劃財政部批准並執行行政安全部預算，總統室對企劃財政部和行政安全部施加了不正當的壓力。特檢還在查看扣押搜查過程中確保的行政安全部內部資料。據悉，當時行政安全部公務員對總統室的要求表示反對，稱“乾脆採取人事措施吧”。特檢正在確認對挪用預算提出反對意見的工作人員是否在人事上遭受不利影響或報復性措施。特檢計劃以採購廳和監查院的扣押搜查資料等爲基礎，確認當時整個合約及監查過程是否存在上層介入。據悉，金大棋和尹在淳在14日、15日接受特檢調查時，否認了參與官邸工程特惠的嫌疑。特檢的方針是，在拘留期限的20天內對他們進行調查，查明尹錫悅夫人金建希等上層是否參與其中。另外，特檢計劃對拘捕令被駁回的前國土交通部第一次官（時任總統室管理祕書）金午鎮進行追加調查。特檢認爲金午鎮擔任了官邸搬遷實務總管的角色，正在討論根據追加調查結果再次申請拘捕令的方案。此前，法院22日以“考慮到（金午鎮）承認主要事實、遵守保釋條件等”爲由，駁回了對他的拘捕令。孫俊英記者 hand@donga.com