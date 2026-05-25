沃什就任美聯儲主席 年內美國加息預期升溫

有“世界經濟總統”之稱的美國聯邦儲備委員會（Fed，美聯儲）新任掌門人凱文•沃什主席正式就職。盡管總統唐納德•特朗普爲提振經濟要求維持低利率，但伊朗戰爭後高油價引發的通貨膨脹（Inflation，簡稱“通脹”）擔憂加劇，市場上認爲美聯儲將出手加息的看法已占上風。在韓國，也有預測認爲，申铉松出任韓國銀行總裁後的首次金融貨幣委員會會議（28日）將釋放加息信號，高利率是否會成爲現實，正吸引市場各方目光。● 以支持“獨立美聯儲”開場據《金融時報》等外媒24日報道，新任主席沃什已于22日（當地時間）在白宮宣誓就職，開啓任期。沃什主席強調獨立性，他表示：“美聯儲的使命是促進物價穩定與最大化就業。以智慧、清晰、獨立和決斷力追求這些目標時，通脹就會下降，增長就會強勁。”特朗普總統也提及：“希望沃什主席完全獨立。新主席將恢複美聯儲的信譽。”不過，特朗普總統又表示：“我們想遏制通脹，但不想遏制輝煌。經濟繁榮時，就該讓它盡情繁榮。”這番言論似乎對加息面露難色。市場正在收回美聯儲將降息的預期。24日，美國基准利率預測模型——芝加哥商品交易所（CME）的美聯儲觀察工具顯示，至今年底維持當前基准利率（3.5%～3.75%）不變的概率爲32.1%。而包括加息0.25個百分點（42.5%）在內的加息概率總計高達67.9%，甚至存在最多加息1個百分點的概率（0.4%）。反觀降息概率則爲0%。這與僅壹個月前（4月24日）降息概率（38.1%）遠超加息概率（0.6%）的情形形成鮮明反差。加息氛圍轉濃，很大程度上歸因于美國與伊朗戰爭的長期化。隨著霍爾木茲海峽封鎖導致高油價局面持續，要求遏制通脹的呼聲日益高漲。受此影響，加息預期升溫，各國國債利率隨之走高。據國際金融中心數據，30年期美國國債利率于19日（當地時間）升至5.20%後小幅回落，21日報5.09%。這是美國30年期國債利率自2007年7月後，約19年來首次突破5%。日本30年期國債利率也升至4.03%，創下1999年發行30年期國債以來的曆史最高值。英國（5.64%）和德國（3.31%）的30年期國債利率也分別飙升至27年和14年來的最高水平。美聯儲內部也出現了加息的聲音。美聯儲理事克裏斯托弗•沃勒22日（當地時間）在德國法蘭克福發表演講時稱：“如果通脹不很快放緩，不排除未來加息的可能性。”在上月的聯邦公開市場委員會（FOMC）會議上，12名理事中有3人投出反對票，持偏緊的鷹派立場。● 韓國銀行加息壓力增大韓國國內也感受到了加息的氣氛。有預測認爲，28日韓國銀行金融貨幣委員會會議將釋放基准利率上調的信號。雖然經濟形勢不確定，且尤其在大選臨近的背景下，立即加息並不容易，但即便金融貨幣委員會此次不調整利率，其貨幣政策信號預計也將進壹步偏向鷹派（通貨緊縮偏好）。韓國銀行副總裁柳相大本月3日與記者見面時就曾表示：“已到停止降息，考慮加息的時候了。”在半導體産業景氣帶動經濟增長率超預期，而高物價又持續不退的形勢下，未來分階段加息的可能性正在增大。三星證券分析師金智滿預測稱：“本次會議將成爲爲日後加息釋放信號的階段。實際加息預計將在8月進行。”洪錫浩記者 will@donga.com