羅馬尼亞導演蒙久憑《峽灣》二奪戛納金棕榈

在第79屆戛納國際電影節上，羅馬尼亞導演克裏斯蒂安•蒙久的影片《峽灣》榮獲金棕榈獎。這是蒙久導演繼2007年憑《四月三周兩天》奪得金棕榈獎後，在戛納斬獲導演獎、劇本獎等榮譽以來的第四次獲獎。23日（當地時間），在法國戛納盧米埃爾大劇院舉行的閉幕式上，《峽灣》被宣布爲最高獎金棕榈獎得主。《峽灣》講述了壹對羅馬尼亞裔挪威夫婦遷居偏僻村莊後，因宗教等問題與鄰裏發生沖突的故事。蒙久導演登台發表獲獎感言說：“電影必須講述重要的問題，才能理解世界正走向何方。”他接著說：“我們能夠通過觀察身邊的人、我們所愛的人，來講出那樣的故事。”他還表示：“當今世界正在分裂並趨于激進化。這部電影是反對壹切形式極端主義的宣言，傳遞的是寬容、包容與共情的信息。”首次擔任戛納電影節主競賽單元評審委員長的韓國導演朴贊郁，在閉幕式後舉行的座談會上笑稱：“說實話，我誰都不想給金棕榈獎。因爲這獎我自己壹次都沒拿過。”他接著機智地借用自己去年上映的影片《無可奈何》的片名說道：“但‘無可奈何’還是得給，因爲有好電影好到不頒不行。”本屆電影節的評委會大獎由《米諾陶》（導演安德烈•茲維亞金采夫）獲得，最佳導演獎由《黑球》（導演哈維爾•安布羅希、哈維爾•卡爾沃）和《故土》（導演帕維烏•帕夫利科夫斯基）共同獲得。最佳男演員獎由《懦夫》的埃馬紐埃爾•馬基亞和瓦倫丁•坎帕涅獲得，最佳女演員獎則由《突如其來》的維爾日妮•埃菲拉與岡本多緒共同摘得。韓國作品方面，羅泓轸導演時隔四年攜《希望》闖入主競賽單元，但未能進入獲獎名單。受邀參加“午夜展映”單元的延尚昊導演作品《群體》21日在韓國上映，僅四天觀衆便突破100萬人次。金泰彥記者 beborn@donga.com