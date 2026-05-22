工會強硬鬥爭導致的營業利潤分配，如果放任不管，將成爲“亡國病”

一度走向懸崖邊緣的三星電子勞資協商在罷工開始1個多小時前的20日晚戲劇性地達成了協議。雖然還剩下22日至27日工會成員贊反投票程序，但萬幸的是，在全球半導體戰爭中，阻止了可能成爲烏龍球的工廠停產這一最糟糕的危機。勞資雙方各讓一步，通過對話找到切入點也有很大的意義。儘管如此，此次事件絕對不能輕視對整個韓國經濟和產業界提出的課題。三星電子勞資雙方決定，以事業成果的10.5%爲財源，在10年內向半導體部門發放特別獎金。如果考慮到現有的超額利潤獎金，相當於年營業利潤的12%將成爲獎金財源。繼去年SK海力士之後，三星電子也達成了以營業利潤爲基礎的獎金協議，類似的要求很有可能擴散到整個產業界。面臨夏季鬥爭的主要大企業工會已經要求將公司利潤優先分配爲獎金。創立後首次進行罷工的三星生物製劑公司要求營業利潤的20%，最近通過罷工表決投票的KAKAO要求最多15%。《黃色信封法》的實施成爲導火線，轉包工會也要求支付與外包相同水平的獎金。如果“營業利潤聯動型”績效獎成爲慣例，對企業來說將是嚴重的負擔。爲了在全球競爭中生存下來，首先要將利潤投資到研發和設備投資上，如果將一定部分作爲獎金扣除，投資和僱傭餘力必然會減少。現實是，除了獲得巨大收益的部分企業外，很多企業都很難發放獎金。與股東之間的矛盾也不可避免。李在明總統表示：“在繳納稅金之前，從制度上分享營業利潤是投資者也難以做到的事情。”如果績效獎制度化演變成標準工資矛盾，將成爲韓國製造業高費用結構更加固定的枷鎖。三星電子罷工危機雖然勉強鬆了一口氣，但籠罩在整個產業界的烏雲越來越濃。包括全球科技巨頭在內的海外主要企業爲了確保未來競爭力，正把賺來的錢全部投入其中，在這種情況下，不能只把韓國投資推後，只顧着先分配利益。應該討論在優先考慮企業長期競爭力的同時，根據個人成果進行補償的合理、可持續的系統。如果放任無理的分配要求，稍有不慎就會成爲損害國家經濟實力的“亡國病”。