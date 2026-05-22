即使不接輿論調查電話，也一定要去投票場



“最近市民們幾乎不接民意調查電話，候選人都感覺很辛苦。”



共同民主黨緊急對策委員會宣傳團長康準鉉19日在記者見面會上表示：“這是最近在現場聽到的最多的話。”其核心要義是，在6月3日地方選舉和國會議員再補選中，參加全國2300多個選區的廣域團體長和基礎團體長（大城市和基層政府負責人）、廣域和基礎議員等候選人因爲民衆迴避回答輿論調查，難以準確預測關係到政治命運的局勢。



迴避輿論調查電話現象是因爲在生計現場激烈生活的平凡生活人，在工作時間至少需要通話好幾分鐘，很多時候沒有時間回答調查。中央選舉輿論調查審議委員會網站上僅20日一天就上傳了全國各地實施的33個輿論調查。前一天19日登記的民意調查有41項。再加上各政黨和競選小組非正式進行的輿論調查，實際每天進行的輿論調查數量將遠遠超過這個數字。



從該委員會發布的輿論調查結果來看，以窄小的地區爲對象頻繁進行調查、回答率僅爲個位數或樣本不足1000人的事例不在少數。韓國蓋洛普在12日至14日實施並於15日公佈的輿論調查中，回答率僅爲12.5%。給8101人打了電話，但只有1011人回答了問題。



如果普通市民的輿論調查疲勞度提高，強硬支持層和深入參與政治人士的回答比率必然會提高。如果性別、年齡、支持政黨等標本收集不充分，輿論調查將以對特定項目賦予加權值的方式調整數值。因此，在同一地區同一時期進行的輿論調查也出現了很多數值參差不齊的情況。參加激戰地區競選的一名國會議員再補選候選人表示：“最近輿論調查本來就很氾濫，市民們不怎麼接電話，輿論調查企業很難收集到進行正確調查的充分標本。”



目前離地方選舉只剩下不到2周的時間，朝野政黨正在密切關注對政治不太關心的輿論調查迴避者實際會有多少人走向投票場。希望團結保守勢力的國民力量黨認爲，20多歲男性和60歲以上高齡層、嶺南地區等的投票率越高越有利。共同民主黨希望傳統支持層——40、50多歲和老家是湖南地區的選民等的投票率能提高。



如果迴避輿論調查的現象演變成實際低投票率，那麼我們小區瑣碎的日常生活變好方面就會出現問題。不僅是廣域團體長、基礎團體長，也包括地方議員、教育監，在家門口設置公交車站、整頓家附近散步路環境、小學分配問題等上，都是可以主導小區小而珍貴的變化的職位。



在歷屆全國同時地方選舉中，投票率最高的是1995年的第一屆選舉（68.4%）。之後徘徊在50%左右。2018年一度達到60.2%，但到2022年再次回落到50.9%。此前，市民們因接二連三的輿論調查電話而受到壓力，一直拒接和掛掉，但在此次選舉中一定要進行投票，才能更加完整地反映“讓我們的小區更適合居住”的民意。

