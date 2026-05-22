虛擬跆拳道有望成爲愛知•名古屋亞運會正式比賽項目

將虛擬現實（VR）技術與跆拳道相結合的“虛擬跆拳道”有望成爲亞運會正式比賽項目。日本《讀賣新聞》21日援引“2026年愛知•名古屋亞運會”組織委員會相關人士的話報道稱，虛擬跆拳道將首次在亞運會上進行比賽。本屆亞運會將于今年9月19日至10月4日在日本愛知縣和名古屋等地舉行。虛擬跆拳道是壹種在虛擬空間進行的非接觸式新型跆拳道比賽，選手四肢佩戴設有“動作追蹤”技術的傳感器進行對決。比賽方式類似格鬥遊戲，在規定時間內消耗對手能量值，剩余能量值更高的選手獲勝虛擬跆拳道是否成爲正式項目，將在下月中旬舉行的組織委員會理事會和亞洲奧林匹克理事會（OCA）批准後最終公布。《讀賣新聞》報道稱：“隨著世界錦標賽等賽事的舉辦，虛擬跆拳道愛好者日益增多，據悉亞洲奧林匹克理事會也已提出增設項目的請求。”報道還稱，賽事相關方正在就虛擬跆拳道與跆拳道競技、品勢項目壹同在愛知縣豐橋市綜合體育館舉行進行最終協調。世界跆拳道聯合會壹直在推動虛擬跆拳道成爲亞運會正式比賽項目。據該聯盟介紹，若虛擬跆拳道被列爲愛知•名古屋亞運會正式項目，比賽將以17歲以上、35歲以下選手參加的男女混合個人賽方式進行。男女選手將不分性別進行對決，比賽計劃采用16強淘汰賽制。但即便虛擬跆拳道成爲正式項目，愛知•名古屋亞運會跆拳道項目所設金牌總數也將從此前杭州亞運會的13枚減至11枚。杭州亞運會時，個人項目設10枚金牌，加上混合團體項目，競技項目金牌共11枚。然而，今年愛知•名古屋亞運會的競技個人項目金牌數將縮減至男子和女子各4個級別，共8枚，與奧運會設置相同，混合團體項目不再設項。品勢則維持男子和女子個人項目各1枚，共2枚金牌的設置。此外，據悉本屆亞運會還將增設融合網球與壁球特點的“板式網球”以及結合足球與乒乓球的“桌式足球”作爲正式比賽項目。黃仁贊 hic@donga.com