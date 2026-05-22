韓國青瓦台總統室21日表示，乘救援船前往巴勒斯坦加沙地帶途中被以色列軍方扣押的兩名韓國活動人士已獲釋。這距離李在明總統在前壹天的公開直播國務會議上批評以色列扣押船只行爲僅過了壹天。總統室強調：“將把國民的生命與安全放在首位，盡到守護國民生命的政府責任。”總統室首席發言人姜由桢在當天的吹風會上表示：“李在明政府對以色列方面通過扣押船只逮捕我國國民的行爲表示強烈遺憾。但同時，我們對以色列方面立即釋放我國國民予以高度評價並對此表示歡迎。”金東賢和金娥顯兩人將經第三國，于22日上午抵達韓國。金娥顯去年10月也曾遭以色列軍方逮捕並獲釋，韓國外交部已宣告其護照失效。姜由桢表示：“李總統在前壹天的國務會議上，就被捕我國國民的安全與權益保護問題表達了嚴重關切，並強調了國際人道法等相關國際准則的重要性。”她解釋說：“政府全力提供必要的領事協助並采取外交應對措施，其結果是，以色列方面對兩名韓國國民未經羁押程序即直接予以驅逐。”她接著強調：“李總統在國務會議發言後，以色列方面對本可能被羁押的韓國人，未經羁押程序便直接采取了驅逐措施。”姜由桢還轉達稱，以色列方面表示“希望此次事件不影響韓以兩國關系，期待雙方關系進壹步發展”。她同時表示：“政府爲維護國際人權問題和國民安全，將堅持原則、負責任地應對，並與相關國家保持緊密的外交溝通。”李總統在前壹天的國務會議上，稱以色列總理本雅明•內塔尼亞胡爲“戰犯”，並指示研究執行國際刑事法院（ICC）對內塔尼亞胡總理發出的逮捕令。姜由桢就此解釋稱：“那番發言旨在強調客觀理解情況的必要性。”朴勳相記者、申娜莉記者 tigermask@donga.com、journari@donga.com