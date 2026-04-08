上班路上的不文明駕駛，一分鐘被查處6輛……司機“倒打一耙”

“我是綠燈的時候進來的，爲什麼只抓我？”7日上午8時20分許，在首爾市西大門區延世大學前三岔路的交叉路口，一名駕駛白色運動型多功能車（SUV）的60多歲男子在交管警察的手勢下，將車移到路邊停下，並抗議說：“是不是應該查處我前面和後面的車子？”該司機雖然是在信號燈變成紅燈之前進入交叉路口，但當時已是堵塞到阻止其他方向道路通行的程度，因此屬於“尾隨進入”而被查處。司機不斷表示冤枉，警察卻給司機開出了4萬韓元罰款的通知書。● 首爾全境相當於每分鐘查處6輛汽車從當天上午8點開始，首爾警察廳在延世大學前的交叉路和鬆坡區新川出入口一帶、瑞草區良纔出入口一帶等主要交叉路和專用道路的45處，對上班路尾隨和插隊進行了集中查處。當天，在延世大學前的交叉路口，由於尾隨左轉的轎車，其他方向的車道被堵住，經常出現公交車和出租車交織在一起的混亂場面。在離開良纔出入口的道路上，還看到了想插隊的車輛和不想被插的車輛發生爭執的場面。執法民警手持警棍，在道路中央不停地用手指示，讓違章車輛靠邊。被查處的司機大部分都承認“跟着前面的車沒看到信號”，但也有部分人抗議說，“我們也沒辦法，太過分了。我們沒有違反信號吧?”從良才立交橋前往首爾方向左轉車道時，一名被查處的高速巴士司機說：“從果川過來的直行車輛太多，要想左轉，只能插隊，這樣查處對嗎?如果不能插隊，就得一整天停在路上。最近油價也很貴，一天賺17萬韓元，如果被開了罰單，就沒有錢落我身上了。”僅僅持續約1個小時的查處中，共查處358起，包括插隊231起、尾隨91起。相當於平均每分鐘有6輛汽車違反交通法規。其中，被處以罰款等現場查處措施的違章車輛有243起，受到警告等勸導處理的有115起。● “插隊、尾隨，有發生二次事故的危險”當天的查處是首爾警察廳“首爾交通重新設計項目”的一環。從去年11月3日到今年3月30日的5個月裏，因尾隨、插隊而被警方查處的車輛共23825輛，比去年同期的9953輛增加139.4%。專家們指出，尾隨跟車或插隊會阻止交通流動，引發其他交通事故，因此要加強查處。道路交通公團的交通事故分析系統顯示，2024年共發生包括尾隨和插隊在內的1246起交叉路口違反事故，由此造成31人死亡和15069人受傷。首爾市立大學交通工學系教授李秀範（音）表示：“即使是爲了防止發生二次事故的危險，也需要持續進行查處。”高真英記者、金多仁記者 goreal@donga.com、daout@donga.com