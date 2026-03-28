朴汪烈，動員智障人士充當運毒“腳夫”…謀劃向澳大利亞等國家走私毒品

“Telegram毒品王”朴汪烈被曝利用患有智障的人士作爲冰毒運毒者，即所謂的“腳夫”。此外，朴汪烈還試圖利用運毒者，不僅向韓國國內，還向非洲等亞洲以外的國家走私毒品。據27日法院等消息，壹名患有智障的男子因涉嫌從菲律賓向韓國國內運送毒品，于去年7月被判處7年有期徒刑。根據壹審和二審判決書，該男子于2024年6月1日爲運送毒品前往菲律賓，在馬尼拉某住宿設施大廳從朴汪烈的共犯處接取了價值約1.48億韓元、重約1480克的冰毒。這足以供約4.9萬人壹次性吸食。次日抵達韓國後，該男子在仁川國際機場地下三層男洗手間將毒品立即轉交給他人，並因此獲得約200萬韓元報酬。充當“腳夫”的這名男子在服役期間因整體智商指數約50左右，被診斷爲輕度精神遲滯及適應障礙，被判定不適合服役而退伍。整體智商指數是體現整體認知功能的指標，平均分爲100分，70至79分被歸類爲臨界智商，50至69分被歸類爲輕度智力障礙。該男子與在菲律賓見面的朴汪烈還討論了向其他國家走私毒品的方案。審判庭在判決書中表示：“發現（兩人）曾就超越菲律賓向非洲出口毒品等事宜進行討論的情況，此外，他們還曾毫無顧忌地就涉及向澳大利亞、緬甸出口毒品的相關對話進行了交流。”另壹方面，朴汪烈當天在京畿道議政府地方法院出席了法院進行的逮捕前嫌疑人審訊。此前，警方以涉嫌從2019年至2020年流通市值約30億韓元的毒品（包括約4.9公斤冰毒等）爲由，申請了對朴汪烈的逮捕令。警方解釋稱：“這是朴汪烈被遣返後經過約壹天調查確認的結果”，“認爲其存在更多犯罪行爲，正在進行調查。”高真榮記者、曹承延記者 goreal@donga.com、cho@donga.com