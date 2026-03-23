特朗普發出“48小時通牒”：不開放霍爾木茲海峽，伊朗發電廠將被夷爲平地

美國總統特朗普當地時間21日通過“真實社交”表示：“如果伊朗在現在開始48小時內不完全開放霍爾木茲海峽，美國將從最大的發電站開始，攻擊伊朗的各種發電站，將其夷爲平地。”由於伊朗的威脅，中東產原油的核心運輸通道霍爾木茲海峽被封鎖，國際油價暴漲現象持續，特朗普因此發出最後通牒。有分析認爲，特朗普提及攻擊不僅對軍事領域，對產業、通信、供暖供冷等也會造成衝擊的發電廠，暗示了可能將攻擊擴大到癱瘓伊朗國家運營的水平。伊朗預告將採取強硬措施。據路透社等媒體22日報道，伊朗軍方表示，如果美國攻擊伊朗的燃料及能源基礎設施，伊朗將攻擊區域內（實際上意味着海灣地區）所有美國能源、信息技術、淡水化設施。伊朗20日還向距離本土4000公里的印度洋查戈斯羣島的迭戈加西亞英美共同軍事基地發射彈道導彈，表明了擴大攻擊的意志。隨着美國和伊朗甚至提出攻擊非軍事設施，人們對戰爭長期化的擔憂也在加大。特別是針對淡水化設施的攻擊，由於中東缺水，有可能造成大規模人員傷亡。路透社報道說：“圍繞海灣地區基礎設施的威脅是在爭端進入新危險階段的情況下出現的。”另據悉，韓國國家安保室長魏聖洛將於近期訪問華盛頓，就特朗普總統要求爲霍爾木茲海峽作出貢獻進行溝通。在特朗普反覆強調韓國和日本等盟國應爲霍爾木茲海峽通行正常化作出貢獻的情況下，預計此行旨在掌握美國的意圖。華盛頓=常駐記者申晉宇、申圭鎮記者 niceshin@donga.com、newjin@donga.com