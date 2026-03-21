中國商品借廉價優勢大舉涌入……韓國要“以技術力量拉開差距”

中國不僅在電池領域，在鋼鐵、石油化學等大部分主力產業上，也正在可怕地追趕韓國。面對中國的攻勢，韓國汽車和造船業通過高端化實現差別化，結合投資組合多元化，努力保持競爭力。事實上，中國政府在電動汽車領域也在投入補貼。因此，由於價格競爭並不容易，韓國整車企業選擇了高端化。在提高產品質量、品牌高端化、提高附加價值的同時，將製造內燃機車的技術力量運用到環保汽車上，與以電動汽車爲主的中國不同，制定了生產混合動力車、氫燃料電池車等多種動力總成來攻佔市場的目標。現代汽車製造的高性能電動汽車“N系列”就是代表性例子。該公司在2023年推出最高功率650馬力、零百公里（從靜止狀態提高到時速100公里所需的最短時間）3.4秒的高性能電動汽車“IONIQ 5 N”。在被稱爲“賽車手綠色地獄”的德國紐博格林賽道上，即使將這款車推至極限行駛，其電池溫度仍能保持在約40度，令衆多海外油管博主們感到驚訝，他們的評論在網絡上廣泛傳播。此後，現代汽車去年7月和今年1月分別推出了“IONIQ 6 N”和捷尼賽思的高性能電動汽車“GV60 Magma”，表現出了要與中國電動汽車在“技術力量”上拉開差距的意志。隨着品質在當地得到認可，銷售量也在持續增加。捷尼賽思首次進軍美國的2016年，當地銷量爲6948輛，但去年增至8.2331萬輛，增至11.8倍。特別是2021年高爾夫皇帝泰格·伍茲在駕駛GV80時發生翻車事故，但只受了輕傷，沒有生命危險，一時成爲話題，安全性得到了證明。最近，隨着在美國職業足球大聯盟洛杉磯FC效力的孫興慜駕駛GV80轎跑車的樣子被拍到，“名人也乘坐的高級車”的認識也在擴散。混合動力車也正在多樣化。現代汽車社長何塞·穆尼奧斯去年在美國紐約舉行的“投資者日”活動中表示：“到2030年爲止，將把混合動力車型從8種增加到18種，並將環保車銷售比重提高到全體的59%。”造船業界也正在實施以環保高附加值線甩開中國追擊的戰略。液化天然氣等天然氣運輸船就是代表性例子。這要求維持零下100度以下的超低溫，而且不能漏氣，是需要高技術力的高附加值船舶。最近HD韓國造船海洋承攬兩艘液化二氧化碳運輸船，三星重工業承攬3艘LNG運輸船等，市場對韓國造船公司的喜愛度很高。HD韓國造船海洋人士表示：“將採用搭載環保液化天然氣雙重燃料推進發動機的環保技術或在極地也能穩定運行的耐冰設計技術等，以差別化的技術力延續全球市場競爭力。”李沅柱 takeoff@donga.com