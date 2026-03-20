90%能源需要進口的韓國，能源價格太便宜



據悉，在高油價危機中，可能會實行“汽車十部制”。“因爲生計每天都要開卡車的人怎麼辦?”“十部制是強制還是選擇實行?”等，爭議已經非常激烈。如果民間實行十部制，這將是自1991年海灣戰爭導致油價暴漲後35年來的第一次，因此政府難以輕易得出結論。



事實上，這種遏制能源需求的政策早就應該出臺了。韓國雖然是能源貧乏的國家，但此前一直像用水一樣隨意消耗能源。韓國能源自給率爲18%左右，在經濟合作與發展組織成員國中處於下游。石油、天然氣全部依賴進口。在能源供需不穩定的情況下，韓國的人均電力消費量繼加拿大、美國之後位居世界第三位。



之所以能夠大量用電，是因爲電費便宜。據Global Price透露，以2024年爲基準，韓國家用電費爲每度電（千瓦時）106.3韓元。經合組織成員國中電費比韓國低的地方只有加拿大。



也許正因爲如此，周圍有很多人說“菜籃子物價上漲”，但認爲“電費太貴”的聲音並不大。歐洲則不同。以法國爲例，通常在春天或初夏，各家庭都會以上一年度的使用量爲基礎，出現1年的“年度結算費用”通知書。雖然以月爲單位繳納，但由於年費用一次性被記錄下來，所以一到電費被告知的時期，大家都會說漲了多少。在德國，2022年俄羅斯入侵烏克蘭導致能源價格暴漲後，柏林、科隆、杜塞爾多夫等全國各地爆發了抗議示威。



韓國電費之所以特別低廉，是因爲政府的價格控制力很強。由於電力具有很大的公共性，因此即使油價上漲，也因有政府控制，很難輕易上調。過去政府設定的產業用低電費對經濟增長起到了很大的作用。這是在半導體、鋼鐵等領域維持世界製造業競爭力的祕訣。



但是，過度違背市場邏輯的政治性價格控制可能會助長能源過度消費。即使發生電費上漲因素，政府也會因爲政治原因作出凍結的結論。雖然與選票直接相關的產業用電費有所上漲，但選民敏感的住宅用電、普通（商業設施）用電價格自2023年5月以來從未上調過。



如果不能減少因電費低廉而增加的需求，即使政府出臺再多樣的能源政策，也會成爲無底洞。如果不能遏制需求，能源問題變得嚴重，那時候就不僅僅是供需困難問題。它將動搖整個韓國經濟。2月28日美國和伊朗的戰爭開始後，油價瞬間超過了每桶100美元，本來就具有很大變動性的韓元對美元匯率也突破了心理穩定線1500韓元。根據能源供求管理成爲安保核心的現實，電費決定體系也應該相應地有所改變。

