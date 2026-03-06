抽調駐韓美軍戰鬥力，沒有安保空白的“同盟現代化”面臨首次考驗



隨着美國和伊朗的中東戰爭持續，韓美兩國正在就向中東派遣部分駐韓美軍戰鬥力問題進行協商。韓國政府5日表示：“不宜提及駐韓美軍的戰鬥力運用問題。韓美正在緊密溝通”。關於可能轉移到中東的戰鬥力，首先被提及的是陸軍戰術導彈系統（ATACMS）戰術地對地導彈和“愛國者”“薩德”等防空戰鬥力。



據悉，韓美協商抽調戰鬥力是爲了應對此次戰爭長期化的可能性，首先涉及用於地面打擊的導彈和用於防空攔截的戰鬥力的緊急需求。因爲目前，針對伊朗的大規模空襲和對抗伊朗反擊的防空網作戰正在進行中，人們擔心美軍打擊及攔截用裝備不足和彈藥枯竭。烏克蘭戰爭時期，美國也曾從韓國迂迴獲得炮彈支援等，在填補烏克蘭軍隊的彈藥不足方面吃了不少苦頭。



問題是隨着時間的推移，呈現出戰事擴大的趨勢，呈現出長期戰的氣勢。美國現在已經由庫爾德反政府武裝出面展開“代理地面戰”，伊朗方面，被炸死的最高領導人哈梅內伊的次子、強硬派穆傑塔巴被內定爲接班人，鞏固了抗戰意志。從開始容易結束難的戰爭屬性來看，如果美國陷入戰爭的泥潭，駐韓美軍戰鬥力的運出也將從彈藥開始，緊隨其後的則是裝備和兵力。



如果抽調駐韓美軍戰鬥力成爲現實，必然會導致對朝鮮的應對態勢減弱，稍有不慎就會招致朝鮮的誤判。在這種情況下，朝鮮國務委員長金正恩參觀了新型驅逐艦的戰略巡航導彈試射。金正恩之前已經把烏克蘭戰爭當作政權生存的絕好機會。不排除中東戰爭助長朝鮮另一種冒險主義的可能性。



此前，每當駐韓美軍戰鬥力下降時，韓美都會強調通過代替戰鬥力確保聯合防衛態勢不出現差池的原則。爲了不讓對朝戰鬥力出現空白，應該徹底謀求補充方案。更何況，此次討論是兩國去年就“同盟現代化”達成協議以來的首次，因此將成爲今後駐韓美軍戰略靈活化的先例。現在比任何時候都需要無懈可擊的協調。

