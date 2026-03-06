金正恩登上“朝鮮版宙斯盾艦”參觀導彈試射，在伊朗事態中炫耀核武力

朝鮮國務委員長金正恩登上被稱爲“朝鮮版宙斯盾艦”的“崔賢號”，參觀了導彈試射。在美國和以色列空襲伊朗的情況下，金正恩展示仍然健在，並指示提高核武力。朝鮮官方媒體朝鮮中央通訊社5日報道稱，金正恩3日和4日登上在南浦造船所即將服役的“崔賢號”，參觀了艦對地戰略巡航導彈的試射。“崔賢”號是去年4月下水的朝鮮第一艘5000噸級驅逐艦。朝鮮稱，崔賢號不僅可以發射各種巡航導彈，還可以發射彈道導彈，導彈還可以搭載核彈頭。金正恩3日參觀驅逐艦時表示：“我國海軍的水下和水上攻擊力量將迅速成長。海軍的核武裝化正在令人滿意地完成。”從當天公開的照片來看，朝鮮至少發射了4枚導彈。這是朝鮮首次公開在“崔賢”號上連續發射巡航導彈的場面。韓國統一研究院高級研究委員洪珉表示：“強調‘海軍的核武裝化’，暴露出沒有核武器使用能力的伊朗和朝鮮不同之處。”慶南大學遠東問題研究所教授林乙出表示：“在伊朗戰爭狀況下，堅守主權的意志、強調戰爭遏制力的責任等發言等，反覆傳達了‘最強硬應對’‘強對強正面對決’的原有原則將堅持到底的信息。”此外，美國戰爭部（前國防部）政策副部長埃爾布里奇·科爾比當地時間4日在美國智庫美國外交協會研討會上，就“美國爲什麼沒有提及擁有60多枚核武器的朝鮮”的提問回答說：“我們非常清楚這一點（朝鮮擁有核武器）。”白宮發言人萊維特當天在被問及美國對伊朗的攻擊是否會改變美國對朝鮮的態勢時回答說：“關於朝鮮，（我們）沒有任何立場變化。”孫孝周記者、李允泰記者 hjson@donga.com、oldsport@donga.com