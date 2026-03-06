特朗普的“代理地面戰”……庫爾德軍進攻伊朗

福克斯新聞、耶路撒冷郵報、美聯社等媒體當地時間4日援引美國和以色列政府人士的話報道說，數千名中東少數民族庫爾德族戰鬥人員從伊拉克進入伊朗，開始了地面攻擊。2月28日由美國和以色列空襲伊朗拉開的此次戰爭，實際上首次展開了地面戰。有評價認爲，對直接向伊朗投入美軍感到負擔的美國特朗普政府利用庫爾德人展開了事實上的“代理地面戰”。白宮同一天表示：“特朗普總統與伊拉克庫爾德族領導人通了電話。”這一消息被解讀爲，美國事實上承認了，對庫爾德人進攻伊朗產生了直接或間接的影響。據福克斯新聞報道，進入伊朗的戰鬥人員中有不少是在伊拉克居住多年的伊朗裔庫爾德人。在伊斯蘭什葉派宗主國伊朗的政教一體體制下，遜尼派和少數民族庫爾德人一直受到歧視。因此，可以利用此次事件嘗試大規模民衆起義等。在此過程中，阿塞拜疆裔、阿拉伯裔、亞美尼亞裔等其他少數民族也可能受到影響。這對於強調什葉派根本主義、實行政教一體體制的伊朗政權來說，無疑是一個很大的負擔。庫爾德族是世界上最大的少數民族，從未建立過獨立國家。據推測，約有3000萬至4000萬人左右，分佈在伊拉克、敘利亞、伊朗、土耳其等地。庫爾德族在此次參戰之前，可能已經從美國和以色列得到了積極支援的承諾。美國有線電視新聞網（CNN）等媒體報道說，美國中央情報局向他們提供了武器。美聯社也報道說：“庫爾德族領導人表示，就潛在的伊朗作戰問題，收到了美國官員的聯繫。”另外，福克斯新聞也報道說，以色列已經支援了伊朗國內的庫爾德族民兵。因爲美國國內輿論惡化、費用負擔等原因，特朗普不願打持久戰，從這一角度來看，很有可能認爲，在伊朗的抵抗比預想的要強烈的情況下，僅憑空軍力量爲主的作戰，很難使伊朗的核、導彈能力去功能化。對此，有人提出，爲了最大限度地減少美軍的犧牲，同時進行地面作戰，有可能與庫爾德人聯手。伊朗最高領導人哈梅內伊在美國和以色列空襲中死亡，其次子穆傑塔巴被認爲是最有力的下屆最高領導人，這也是美國試圖與庫爾德族聯手展開地面戰的背景。這意味着，如果反美傾向不亞於其父親的“強硬派”穆傑塔巴上臺執政，伊朗核武器、導彈設施的控制和談判將變得困難，因此美國想借助庫爾德人的力量。華盛頓=常駐記者申晉宇、李基旭記者 niceshin@donga.com、71wook@donga.com