爲助“患兒”，女軍官攜三胞胎女兒捐發

韓國海軍5日消息，隸屬海軍第8戰鬥訓練團的李恩珠上士，爲幫助患有兒童癌症的兒童，與其三胞胎女兒張恩真、俞真、素真壹同捐出了自己的頭發。李恩珠上士與三胞胎女兒于3日將蓄了壹年半的頭發各25厘米，總長1米的頭發捐贈給了韓國社會貢獻財團的“어머나運動本部”。“어머나”是“爲兒童癌症患者分享頭發”的韓文縮略語。該財團利用獲捐的25厘米以上健康頭發制作定制假發，無償提供給兒童癌症患者。據悉，韓國每年約有1500名兒童癌症患者新發病例。這並非李恩珠上士與三胞胎女兒首次捐發。2024年，她們也曾將蓄了壹年半的總長105厘米（李上士30厘米、三胞胎女兒各25厘米）的頭發捐贈。據稱，2020年，正懷著三胞胎的李恩珠上士得知兒童癌症患者在抗癌治療過程中因脫發而經受困難後，便下定決心捐發。此後，她于2022年首次捐出自己的30厘米頭發，開啓了幫助兒童癌症患兒的善行。李恩珠上士表示：“作爲守護韓國大海的海軍壹員，同時也是養育三胞胎的母親，即便只是微小的分享，也將繼續爲兒童癌症患兒捐發。”李恩珠上士于2012年作爲海軍副士官第235期入伍，曾在驅逐艦王建艦、宙斯盾驅逐艦栗谷李珥艦等服役，目前在第8戰鬥訓練團預備戰力管理戰隊負責動員計劃相關工作。她的丈夫張東輝上士也在海軍服役。此外，在濟州，壹名海軍准尉也捐出了自己30年來積攢的獻血證。據濟州特別自治道血液院消息，隸屬海軍機動艦隊醫務隊的金正河准尉（醫務准士官）捐贈了104張獻血證。金正河准尉自1996年起，30年間持續參與獻血，2020年也曾向韓國白血病兒童癌協會捐贈過30張獻血證。金正河准尉表示：“在治療急診患者的過程中意識到血液的重要性，從而開始了獻血。只要健康狀況允許，獻血是任何人都能實踐的最實際的分享生命之舉。”尹相虎 ysh1005@donga.com