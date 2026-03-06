“出道15年了還被叫新壹代導演，呵呵”

影界的“Next Generation”是誰？在2020年東亞日報進行的電影人問卷調查中，被選爲“後奉俊昊”新銳的是卞成賢導演。他在32歲時憑借電影《我的PS搭檔》（2012年）出道，又通過《不汗黨：壞家夥們的世界》同時獲得了大衆性與藝術性的認可。3日在首爾中區某辦公室見到的卞成賢導演半是委屈地表示：“那篇報道出來後，我被狠狠調侃了壹番”，“大約壹個月，我的外號就是‘後奉’”。盡管如此，如今若要在三四十歲導演中挑選最受期待的導演，他的名字依然常被提及。2020年以後，他接連推出《王者制造》、《殺死福順》、《凶降喜訊》等話題作品，持續展現存在感。卞成賢導演將于6日參加CJ文化財團成立20周年紀念脫口秀音樂會。他正是通過該財團2010年的新人電影創作者扶持項目，得以作爲商業電影導演出道。他表示自己是爲“謀生”而入行，偶然發現了這個征集活動，獎金是“巨大的誘惑”。花壹兩天時間寫出的作品不僅入選，還隨即被提議改編成電影。最終成果便是《我的PS搭檔》。卞成賢導演說：“我和那些從小就夢想當導演的人不同。我是通過別人發現自己有這方面的才能，然後覺得應該把它當作職業。或許不像那些優秀的導演們那樣對電影有執著的追求。我覺得自己存在這種與生俱來的局限。”但這段經曆改變了他的人生軌迹。《我的PS搭檔》制作費約30億韓元，規模相對較小，但他切實感受到了精密的制作與發行體系，頗爲驚訝。他表示：“拍完平時不太看的浪漫喜劇後，反而更渴望執導自己真正喜歡的電影了。”14年過去了。當初爲了“像樣地活著”而闖入電影圈的卞成賢導演，如今已變得會說出“很晚才開始喜歡電影，甚至感到惋惜”這樣的話。但圍繞他的修飾語卻未曾改變。卞成賢導演說：“出道大概15年了，那時和現在，人們介紹我時還是‘新壹代導演’。每次聽到這話，我都會想：‘我究竟什麽時候才能成爲當代導演呢？’”這話聽似玩笑，但或許也反映出韓國電影界代際更替不夠順暢的現實。卞成賢導演表示：“商業電影公司給短片、獨立電影導演機會的，我好像就是最後壹代了。”他認爲“新人需要獲得機會的窗口”，並將這壹想法付諸實踐。在拍攝《王者制造》時，他作爲聯合編劇，參與了當時擔任導演組老幺的金善京導演的電影《波紋》的劇本創作。據悉，他在看過金善京導演的畢業作品後建議其嘗試寫作，並共同修改初稿，還安排了與制作公司的會議。卞成賢導演表示：“如果自認是‘被使用’的壹方，那就想著盡可能被用得久壹些。我雖然沒有制片方面的天賦，但對擔任協助寫作的‘導師’角色非常感興趣。”由演員李絮、卞耀漢出演的電影《波紋》預計將于3月至4月開機。金泰彥記者 beborn@donga.com