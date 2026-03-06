“駐韓美軍準備往中東抽調防空武器等，防禦朝鮮核和導彈的核心戰鬥力恐出現空白”

據悉，在美國和伊朗戰事擴大的憂慮日益高漲的情況下，駐韓美軍正在準備向海外抽調部分戰鬥力，並正在進行內部工作。韓國政府當局認爲，美國有可能在短時間內正式要求往中東抽調駐韓美軍兵力，正在密切關注相關動向。據多名政府消息靈通人士5日透露，最近駐韓美軍正在進行可能是爲向海外抽調部分戰鬥力而進行的事前準備工作。一名消息靈通人士表示：“據推測，這是在駐韓美軍戰鬥力中，爲應對中東事態所必需的武器和裝備的抽調做準備。”隨着中東局勢趨於擴大，根據打擊及攔截導彈等彈藥的需求，抽調駐韓美軍核心戰鬥力的可能性也在增大。雖然美國總統特朗普聲稱“我們擁有大量的彈藥”，但特朗普政府內部對彈藥儲備量耗盡等擔憂也在擴散。路透社當地時間3日報道稱，特朗普政府計劃把洛克希德-馬丁等主要軍工企業的相關人士叫到白宮舉行會議，會議目的是爲了向軍工企業施壓，補充正在急劇減少的防空導彈等武器庫存。《金融時報》4日也報道說，成爲伊朗打擊對象的海灣地區國家在確保防空導彈方面也進入了緊急狀態。報道稱，美國最近承諾向海灣地區追加供應“愛國者”導彈等攔截導彈，但據悉實際上並未交付武器。在韓國軍方內外，相比戰車等地面裝備，提及更多的是“愛國者”攔截導彈等防空武器和陸軍戰術導彈系統（ATACMS）戰術地對地導彈、火箭彈等多管火箭發射武器等。去年6月美國空襲伊朗（午夜之錘）行動時，經韓美協商，駐韓美軍的兩個“愛國者”炮臺被循環部署到了中東地區。也有人提出，有可能抽調部署在慶尚北道星州的薩德炮臺或運走部分攔截導彈儲備。有人指出，這些戰鬥力是防禦朝鮮核、導彈的核心防空網，如果抽調成爲現實，戰鬥力空白將不可避免。如果超出以完成任務後重返爲前提的“臨時性循環部署”，因戰事延宕等原因長期抽調，對朝鮮的聯合應對態勢也會受到影響。因此，韓國政府當局將強調，如果美國正式要求把駐韓美軍兵力抽調到中東地區，應迅速展開“替代、補充戰鬥力”，做好萬全的應對準備。青瓦臺也表示：“駐韓美軍的任務是維持與韓國軍隊堅固的聯合防衛態勢，爲韓半島及區域內的和平與穩定作出貢獻，因此韓美兩國將繼續保持密切的溝通和互助。”尹相虎軍事記者、李允泰記者 ysh1005@donga.com、oldsport@donga.com