貿易壁壘蔓延至歐洲，出口面臨第二次大考



嘴上批評，身體卻很誠實，這話壹點不假。曾批評“保護主義會毀掉世界經濟”的國家，正壹個接壹個地改變態度。針對美國的高關稅政策，曾高呼自由貿易倒退的聲音已經微弱。取而代之的是，旨在保護本國産業的法律制度正在迅速增加。



自诩自由貿易守護者的美國轉變態度後，各國政府紛紛打起算盤，開始壹個接壹個地豎起類似的貿易壁壘。歐盟（EU）便是其中的代表。歐盟已于本月1日起正式實施具有“碳關稅”性質的碳邊境調節機制（CBAM）。向歐盟地區出口産品的企業必須報告生産過程中的碳排放量，並承擔相應費用。除此之外，歐盟還出台了《工業加速法案》（IAA），正式確立了“歐洲制造（Made in Europe）優先”原則。雖然打著脫碳和公平競爭的旗號，但背後顯然是爲了遏制蠶食歐洲市場的中國産品。



問題在于，這些壁壘並非僅針對某壹個國家。針對中國的監管網，正接連波及韓國企業。碳成本負擔已成爲現實，在當地擴大電動汽車組裝線的壓力也在增大。



更令人擔憂的是當前的整體氛圍。歐洲國家“買歐洲貨”、以及北約（NATO）成員國之間抱團的傾向日益明顯。實際上，在主要武器采購項目中，韓國企業屢屢在最後階段被歐洲企業反超。去年年末，在規模達8萬億韓元的波蘭潛艇采購項目中，瑞典薩博公司突然甩開韓國，奪走了項目權。目前正在進行的加拿大潛艇采購項目中，“韓國團隊”也正與打著“北約聯盟”旗號的德國蒂森克虜伯海洋系統公司（TKMS）展開艱難競爭。有分析認爲，這背後起作用的並非性能或價格競爭，而是基于地區及政治利益，即無形的標准——“在同壹陣營內采購”。



韓國制造業正身處這變化了的貿易戰場中央。不僅是汽車、電池、鋼鐵、機械，就連軍工等大部分主力産業，都與美國和歐洲市場深度捆綁。技術力、交付能力等過去的制勝法則已然失效。最終，必須超越技術優勢，成爲“標准”。這意味著，要麽主導技術標准，成爲規則的制定者；要麽成爲掌握核心供應鏈、無可替代的存在。本地化策略也必須變得更加精明。不能僅是簡單的生産設備轉移，而是要融入其生態內部，給予該國真正想要的東西。



韓國政府如今也必須轉變角色，不再是單純的談判者，而應是重構棋局的“設計師”。政企“壹支隊伍”不再是選擇題，而是必答題。



繼美國關稅之後，又面臨歐洲壁壘這第二次大考，2026年很可能成爲韓國出口的分水嶺。在自由貿易中成長起來的韓國經濟，如今必須逆保護主義的激流而上。這已不再是企業獨自面對的戰場。政府與企業共同制定的戰略深度，將接受考驗。

