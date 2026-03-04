盤中失守6000點 美空襲致韓國綜合股價指數承壓暴跌

受中東戰爭風險影響，韓國綜合股價指數創下史上最大跌幅（452.22點），下挫逾7%。被稱爲“韓國型恐懼指數”的KOSPI200波動性指數（VKOSPI）當日飙升逾16%，創下6年來新高。3日，韓國綜合股價指數較前壹交易日下跌7.24%，報收于5791.91點。這是自因美國經濟衰退憂慮導致全球股市暴跌的2024年8月5日（-8.77%）以來最大跌幅，而韓國綜合股價指數單日跌幅超過7%在2020年代僅出現過三次。隨著美以空襲伊朗導致中東地區風險擴大，全球金融市場整體萎縮。盡管美方在開戰初期除掉了伊朗最高領導人阿裏•哈梅內伊，但伊朗革命衛隊攻擊了通過“世界原油動脈”霍爾木茲海峽的船只，加劇了市場恐慌。若戰爭長期化，“油價上漲→物價上漲→利率上調”將連鎖反應，加大股市下行壓力。分析認爲，因“三壹節”假期休市壹天後開盤的國內股市，壹次性消化了諸多利空因素，導致跌幅較大。日本日經平均指數和香港恒生指數在前壹日小幅上漲後下跌，中國上證綜合指數和台灣加權指數連續兩日下跌，但跌幅較爲分散。韓國綜合股價指數較全球股市此前急劇上漲也成爲壓力。今年以來，盡管標准普爾500指數和納斯達克指數等全球股市表現不振，但韓國綜合股價指數上漲逾50%，呈現過熱狀態。當日，KOSPI200波動性指數較前壹交易日上漲16.37%，升至62.98。這是自因疫情導致股價波動劇烈的2020年3月19日（69.24）以來，約6年來的最高值。投資心理極度萎縮，外國投資者淨抛售5.1萬億韓元，拖累股指。外國投資者自上月13日以來連續9個交易日淨抛售，累計淨抛售規模達19.5萬億韓元。相反，個人投資者視其爲低吸機會，買入了5.8萬億韓元股票。機構投資者淨抛售8900億韓元。受地緣政治不穩引發的美元走強和外國投資者淨抛售的共同影響，當日首爾外彙市場上韓元對美元彙率收盤報1466.1韓元，較前壹交易日上漲26.4韓元，創下今年以來的最大漲幅。洪錫浩記者 will@donga.com