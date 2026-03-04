據悉，李世石九段將在與谷歌DeepMind的人工智能圍棋程序“AlphaGo”進行世紀對局十年後，在同壹地點再次與人工智能展開圍棋對決。此次，李九段將親自利用人工智能創建圍棋模型進行比賽。執行型人工智能初創企業Enhans于3日表示，將于9日在首爾鍾路區四季酒店Ara Hall與李九段共同舉辦通過圍棋進行的全球人工智能宣傳活動。此處正是李九段于2016年3月9日至15日與AlphaGo對弈之地。當時，AlphaGo以4勝1負的戰績擊敗李九段，震驚世界。李九段在第四局下出被譽爲“神之壹手”的第78手，擊敗AlphaGo取得壹勝，守住了人類的自尊心。迄今爲止，李九段仍是唯壹壹位戰勝過AlphaGo的人類圍棋棋手。9日舉行的對弈將于當日下午1時至1時30分進行，時長30分鍾。李九段將與Enhans的人工智能代理系統進行語音對話，實時創建自己的圍棋比賽。李九段還將在人工智能代理的幫助下，構建壹個與自己競爭的對弈模型。此後，李九段將親自與自己所創建的對弈模型進行圍棋對決。通過這壹過程，將展示人工智能代理僅憑語音指令即可執行從企劃到執行、生成、驅動的全過程。李九段自2019年退役後，于去年被聘爲蔚山科學技術院（UNIST）機械工程系特聘教授，正在進行人工智能與圍棋融合的研究及相關咨詢、專題講座。此次活動獲得了支持雲平台Azure的微軟、Anthropic、英偉達等全球科技巨頭作爲官方贊助商參與。活動將通過直播向全世界播出。Enhans相關人士表示：“這象征性地展示了曾經以強大性能與人類對決的人工智能，如今已進化爲在人類主導下‘執行’和‘創造’的夥伴。”Enhans是壹家成立于2021年的人工智能操作系統解決方案企業。該公司代表李承铉表示：“十年前人工智能給人類帶來驚喜的地方，如今證明了人工智能已進化爲協助人類意圖、最大化創造力的夥伴，意義深遠。”全慧珍記者 sunrise@donga.com