中東戰事擴大……韓國必須應對“安保-經濟複合危機”的長期化



與以色列一起開始的美國對伊朗的空襲已經持續4天，美國總統特朗普3日表示：“有能力比4-5周持續更久”，不排除投入地面部隊的可能性。這一發言是在伊朗對中東周邊國家以及英國和法國軍事基地等12個國家進行報復的情況下發表的。像這樣，中東戰爭隨着戰事的擴大而長期化的可能性正在增大。韓國也應該應對韓半島安全和世界能源供應網陷入動搖的“複合危機”的可能性。圍繞韓國政府期待的以特朗普總統3月底至4月初訪華爲契機打開大門的朝美首腦會談，不確定性增大。特朗普在與伊朗進行核談判的過程中，果斷採取了清除首腦層的行動。目睹這一幕的朝鮮國務委員長金正恩可能會更加執着於核武器，並更加貼近靠山俄羅斯和中國。更何況，據國際原子能機構透露，朝鮮在寧邊完成了看似鈾濃縮設施的新建築等，不斷增強核能力。



就像美國去年6月打擊伊朗核設施前，在中東循環部署部分駐韓美軍“愛國者”炮臺一樣，爲了防禦伊朗的導彈攻擊，可能挪走“愛國者”和“薩德”部隊，甚至可以挪走MQ-9“死神”無人機等監視偵察資產。去年部署在中東的“愛國者”導彈時隔4個月才返回，但如果此次戰爭長期持續下去，戰鬥力空白期必然會延長。



伊朗封鎖霍爾木茲海峽，對中東國家的石油、天然氣設施等進行無差別攻擊，使經濟混亂最大化。沙特阿拉伯部分煉油廠和卡塔爾液化天然氣設施的生產因無人機襲擊而中斷，國際油價和天然氣價格飆升。韓國綜合股指3日暴跌7%以上。對中東產能源依賴度較高的韓國、日本等亞洲非產油國的股市尤其受到了很大的動搖。



據悉，如果霍爾木茲海峽封鎖持續1-2周，卡塔爾產液化天然氣價格有可能上漲20%。卡塔爾產液化天然氣實際上沒有繞過霍爾木茲海峽的運輸路線。如果因液化天然氣供需問題導致電費上漲，半導體、鋼鐵等電力使用量較大的產業的二次損失令人擔憂。要提前確保美國、南美、東南亞等地的液化天然氣替代供應線。



有分析認爲，如果霍爾木茲海峽封鎖持續數月，國際油價將飆升至每桶100美元左右，韓國經濟增長率將下降0.3個百分點。必須以戰爭長期化爲常數，重新制定韓半島安保和能源供應網戰略。

