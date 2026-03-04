特朗普暗示將發動全面戰爭，“將毫不猶豫地向伊朗投入地面部隊”

美國總統特朗普當地時間2日在接受《紐約郵報》採訪時表示，“關於（向伊朗）投入地面部隊，沒有‘緊張失常’”，暗示可能投入地面部隊。“緊張失常”是高爾夫、棒球等運動中使用的用語，是指在關鍵時刻心理上萎縮或害怕的狀態。特朗普的話意味着，必要時美國將毫不猶豫地向伊朗投入地面部隊。特朗普同一天在華盛頓白宮強調：“我們當初預計需要4-5周時間，但我們有能力（把戰爭）打得更久。”他還說：“不管需要多長時間，都可以。”美國國防部長赫格塞思當天在與參謀長聯席會議主席丹·凱恩一起舉行的媒體吹風會上，就此次戰爭的“退出戰略”表示：“不會提出特定時間。”這是自2月28日美國和以色列空襲伊朗最高領導人哈梅內伊後，特朗普首次暗示有可能投入地面部隊。分析認爲，這反映瞭如果伊朗的強烈抵抗導致此次戰爭比預想的要長，僅憑目前以空軍力量爲主的作戰，很難使伊朗的核和導彈能力去功能化。特朗普當天表示，“擁有遠程導彈和核武器的伊朗政權不僅對中東，對美國國民也構成威脅”，再次確認以此次戰爭爲契機徹底消除伊朗核威脅的意志。如果美國打出“投入地面部隊”這張牌，就可以對伊朗核、導彈設施等進行物理控制，還可以加強對伊朗國內反美抵抗勢力的直接遏制力。不過，地面部隊的投入很有可能導致美軍和伊朗人死傷者劇增。這必然會在國內外引起強烈的逆風。似乎意識到了這一點，特朗普當天在接受美國保守傾向的有線電視臺“新聞國家”採訪時，就投入地面部隊一事表示：“我認爲沒有必要那樣做。”美軍中央司令部2日表示，在伊朗的反擊中喪生的美軍有6人。在伊朗被稱爲“政府之上的政府”的革命衛隊威脅說：“霍爾木茲海峽已經關閉。任何試圖通過的船舶，革命衛隊和海軍都會燒燬它。”申晋宇 niceshin@donga.com