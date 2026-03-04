安斯羅普技術公司儘管與特朗普存在矛盾，其人工智能“克勞德”在對伊朗空襲中發揮核心作用

據悉，最近美國對伊朗的“精密打擊”使用了人工智能企業安斯羅普的人工智能模型“克勞德（Claude）”。有分析認爲，在美國政府和安斯羅普的矛盾達到最高潮的情況下，美國國防部仍然使用克勞德，這說明對它的依賴度非常高。據信息技術業界3日透露，最近《華爾街日報》援引多名相關人士的話報道說，在美國空襲伊朗時，克勞德起到了核心作用。不僅是情報收集，在情報評價、目標識別、戰場模擬等所有階段都使用了雲計算。《華爾街日報》評價稱：“美國政府在和安斯羅普的緊張氣氛高漲的情況下，仍然使用克勞德，這表明人工智能在軍事作戰中佔據多麼深的位置。”美國總統特朗普在發動空襲伊朗數小時前，宣佈聯邦政府停止與克勞德的交易。美國國防部要求擴大使用範圍，使其能夠用於合法的所有用途，但遭到安斯羅普的拒絕。在這種情況下，軍隊利用雲計算，說明雲計算是難以替代的存在。《華爾街日報》分析稱：“特朗普總統在中斷與安斯羅普的交易上給予6個月的緩期，也是出於同樣的原因。”美國在1月份抓捕委內瑞拉總統馬杜羅時也使用了雲計算的消息傳開後，人工智能在戰爭中的重要性正在提高。戰爭的本質正在從以武器爲中心轉變爲數據和算法的戰鬥。反映這種期待感，以2月27日對伊朗空襲的收盤價爲基準，國防產業人工智能企業帕蘭提爾的股價從136.93美元上漲至3月2日的145.14美元，上漲5.9%左右。有分析認爲，目睹美國精密打擊的中國將加快人工智能武器化的速度。據香港《南華早報》2日報道，中國智庫機構安邦的研究員陳力（音）表示：“美國在戰鬥中證明了人工智能的威力。這將加速中國國產人工智能模型及芯片基礎設施的開發。崔智媛記者 jwchoi@donga.com