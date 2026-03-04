伊朗若缺席世界杯將損失154億韓元…下屆大賽亦恐無緣

分析指出，遭受美國和以色列空襲的伊朗若放棄參加2026年美加墨（美國、加拿大、墨西哥）世界杯，將蒙受巨大損失。美聯社3日報道稱，“若伊朗決定不參加世界杯，將至少放棄1050萬美元（約合154億韓元）。國際足聯（FIFA）將向進入世界杯決賽圈的48個國家提供150萬美元‘備戰經費’，而即使是小組賽出局的16個國家也將各獲得900萬美元。”此外，根據世界杯棄權，還將被處以至少25萬瑞士法郎（約合4.7億韓元）的罰款，並可能被剝奪下屆世界杯預選賽的參賽資格。伊朗在美加墨世界杯亞洲區第三輪預選賽中，以A組第壹（7勝2平1負）的成績獲得決賽圈門票。與比利時、埃及、新西蘭同分在G組的伊朗，三場小組賽均將在美國進行。因此，伊朗原計劃將大本營設在美國亞利桑那州圖森市。然而，上月28日美國和以色列的空襲導致伊朗最高領導人阿裏•哈梅內伊等主要人士身亡，引發了伊朗“抵制世界杯”的可能性。據1日西班牙媒體《馬卡報》報道，伊朗足球協會會長邁赫迪•塔吉通過伊朗國家廣播表示，“美國的攻擊使得參加本次世界杯變得困難。”美加墨世界杯因不穩定的中東局勢以及與“卡特爾戰爭”而動蕩不安的墨西哥瓜達拉哈拉市等地，自開賽前氣氛便已緊張。決賽圈A組的韓國隊，三場小組賽中有兩場將在瓜達拉哈拉進行。韓國國家足球代表隊主教練洪明甫決心不受外部局勢影響，專注于世界杯決賽圈的備戰。近期在歐洲考察了國家隊球員狀態的洪主教練于1日回國。洪教練通過大韓足球協會表示：“多種外部因素似乎使世界杯從揭幕戰起就備受關注。我們國家隊不會受外部環境影響，將全力以赴做好當下能做的事情。”金培中 wanted@donga.com