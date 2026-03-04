虛構巫師進行“煤氣燈效應”操控 騙取87億韓元

壹對夫婦通過虛構的巫師對熟人進行心理操控（煤氣燈效應），騙取逾87億韓元，經檢察機關補充偵查後被捕，並被移送法院審理。首爾南部地方檢察廳重要經濟犯罪調查組（組長河忠憲）日前表示，已在上月以涉嫌違反《特定經濟犯罪加重處罰法》中的敲詐和欺詐等罪名，對這對40多歲夫婦進行拘留起訴。這對夫婦涉嫌于2018年，從壹次家長會上認識的女性手中，奪取了價值10億韓元的公寓股份及77億韓元支票。夫婦二人接近當時正撫養殘疾子女的受害者，聲稱“認識壹位能治療殘疾的高人巫師”，隨後提供了自稱“趙末禮”的巫師聯系方式。受害者通過短信與趙末禮進行了數年咨詢，並按照對自己情況了如指掌的趙末禮的指示，甚至拍攝了包含性內容的視頻。此後，受害者受到“將視頻告知妳的家人”的威脅，據調查，受害者因此向巫師趙末禮交出了價值10億韓元的公寓股份和77億韓元支票。但檢察調查結果顯示，巫師趙末禮實爲這對夫婦捏造的虛擬人物。丈夫（49歲）利用在聚會上聽到的信息，冒充巫師欺騙了受害者。同時，這對夫婦還被指控接觸受害者的丈夫，並以同樣手法指示其挪用公司資金逾65億韓元。此案因受害者的丈夫因涉嫌挪用公款被起訴並接受檢察調查而真相大白。警方將案件移交檢方後，檢方懷疑背後另有其人，遂展開補充偵查。據稱，受害者的丈夫將挪用的大部分公司資金轉入了實施詐騙的夫婦賬戶。受害者亦曾陳述稱“丈夫是因爲我而被巫師欺騙才犯下罪行”。檢方展開強制調查後，獲取了大量證明這對夫婦利用虛構巫師欺騙受害者的證據。高道藝記者 yea@donga.com