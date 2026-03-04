打破政黨合併的“新李在明”派的威力，維持與舊主流的同居是關鍵



共同民主黨和祖國革新黨的合併告吹，是首次表明被稱爲“新李在明”派的中立、實用傾向的共同民主黨支持層業已形成足以改變黨領導層決策的勢力的事件。



從新李在明派那裏收到反對合並短信炸彈的議員們中有不少人表示，“沒想到火力會這麼強”。面對被分類爲親盧武鉉、親文在寅的民主進步陣營的舊主流支持層，“新李在明”派向黨主導層確認了具有貫徹自己判斷的威力。



新李在明派對祖國革新黨表現出了與舊主流的情緒差異。他對祖國革新黨代表曹國所具有的“只許州官放火，不許百姓點燈”的形象表示反感，對祖國革新黨的土地公共概念等進步議題表現出警戒心。分析認爲，雖然舊主流主張“本來就是一家人，合併是很自然的”，但新李在明派沒有形成“應該和被認爲是左翼的祖國革新黨一起走”的共識。



新李在明派的規模有可能根據李在明總統的成果而進一步擴大。在李總統的支持率高於黨支持率的情況下，根據韓國綜合股指（KOSPI）的上漲和房地產價格的穩定等經濟成果，黨的支持層也會擴大。也有人說，共同民主黨多年來事實上放棄的二三十歲男性將流向新李在明派。隨着國民力量黨在黨首張東赫代表體制下向右翼的“再一次尹”支持層傾斜，無處可去的中立保守選民也有可能靠過來。



問題是，新李在明派的規模越大，與老主流的矛盾就會越尖銳。因爲新李在明派的中立實用傾向與象徵586（50多歲、80年代、60年代生）運動圈的老主流的傳統理念、路線不同。



新李在明派和舊主流的第二次衝突隨時都有可能發生。像是否保留檢察廳的補充調查權一樣，李總統和黨內強硬派議員之間出現分歧的事件就是潛在的雷管。脫核電站和對朝政策、對日外交等文在寅政府時期引發理念矛盾的事件也有可能成爲導火索。



在這種情況下，對新李在明派說“不”的情緒，可能會在被認爲是舊主流的鄭清來代表等黨內強硬派或586運動圈出身人士中間爆發。李總統的粉絲俱樂部“在明家村”已經強制讓鄭清來、親鄭清來派系最高委員李成潤和崔敏姬議員等人退出。據分析，他們全力支持李總統的國政運營，完成了“新李在明化”。對此，新李在明勢力和舊主流支持層《挑刺日報》、舊主流大喇叭金御俊和柳時敏作家等的心理戰日益激烈。



在8月的全黨大會上，鄭清來和國務總理金民錫、前代表宋永吉等人都被提到有意競爭，新李在明派和舊主流的支持者們將出現分歧，路線之爭將全面展開。此後，以下屆黨代表爲中心，可能分爲黨權派和非黨權派，繼續展開鬥爭。



關鍵是調解新李在明派和舊主流的分歧，維持擴大的支持層聯合的黨主導層的實力。雖然擴大支持層是罕見的有利因素，但如果與原先支持層的矛盾管理失敗，就會成爲分裂的詛咒。共同民主黨如何維持新李在明派和舊主流的同居，將成爲2028年議會選舉的核心變數。

