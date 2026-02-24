“關稅違法”裁決致韓國綜指盤中觸及5900點

隨著美國關稅相關不確定性的減少，韓國綜合股價指數（KOSPI）史上首次在盤中突破5900點大關。得益于此番半導體繁榮，有預測認爲今年KOSPI最高可能漲至8000點。23日，KOSPI指數較前壹交易日上漲0.65%，收于5846.09點，以收盤價爲准再次刷新曆史最高紀錄。當天KOSPI以5903.11點開盤，盤中壹度飙升至5931.86點，首次站上5900點關口。不過，由于當天外國投資者和機構投資者分別淨抛售1.09萬億韓元和1400億韓元，進行獲利了結，回吐了部分漲幅。個人投資者則淨買入1.08萬億韓元。分析認爲，美國聯邦最高法院于當地時間20日裁定，唐納德•特朗普政府依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）征收互惠關稅屬于違法，這壹判決對投資心理産生了積極影響。雖然特朗普總統表示將動用《貿易法》第122條，表明征收15%關稅的方針，但這並未對韓國股市構成利空。三星電子（+1.53%）、現代汽車（+2.75%）、HD現代電氣（+5.54%）等半導體、汽車、電力設備企業，這些出口占銷售額比重較大的公司股價表現強勢。市場判斷，這可能是由于認爲當前環境對韓國出口企業有利。另壹方面，日本野村證券于當天發布報告，將今年KOSPI的目標點位上調至7500至8000點。報告認爲，內存半導體繁榮、穩固的軍工業績以及物理人工智能（Physical AI）的價值重估等因素將對KOSPI産生積極影響。據金融投資企業FnGuide統計，24家證券公司對三星電子和SK海力士今年營業利潤的預期平均值分別爲167萬億韓元和143萬億韓元。而壹個月前，這兩家公司的平均營業利潤預期還分別爲120萬億韓元和98萬億韓元，隨著內存價格上升，預期值也迅速攀升。洪錫浩記者 will@donga.com