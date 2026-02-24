三星SDI-美國研究團隊 破解锂金屬電池商用化難題

由三星SDI主導的韓美聯合研究團隊，成功開發出提升被稱爲“新壹代電池”的锂金屬電池壽命和安全性的技術。三星SDI于23日宣布，通過與美國哥倫比亞大學的産學合作，成功研發出壹種可應用于锂金屬電池的新型電解質組合物。锂金屬電池的能量密度約爲現有三元（NCM）锂電池的1.6倍。因其能在狹小空間內儲存大量能量，可用于可穿戴設備等，被視爲核心技術之壹。然而，锂金屬電池在重複數十次充放電後壽命即告終結，此前在商業化方面壹直存在制約。三星SDI與哥倫比亞大學聯合研究團隊采用“凝膠聚合物電解質”，成功有效抑制了被視爲影響锂金屬電池性能的主要因素的“枝晶”。枝晶是電池充電或使用時，部分在正負極間移動的锂離子未能正常移動而積累形成的鋒利刺狀物質。枝晶大量堆積會損壞隔膜，引發火災風險，同時也會縮短電池壽命。研究團隊通過應用凝膠形態的聚合物電解質解決了這壹問題。相較于傳統液態電解質，密度更高的凝膠形態電解質能從物理上抑制枝晶形成，並降低火災風險。相關論文已發表在能源領域權威期刊《焦耳》的最新壹期上。三星SDI研究所所長朱勇洛（副社長）表示：“這篇論文的重大意義在于，锂金屬電池的安全性改善技術在學術上得到了驗證。”哥倫比亞大學教授袁洋表示：“這項研究將使新壹代電池的商業化更近壹步。”朴鍾敏記者 blick@donga.com