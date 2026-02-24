金正恩再次被推舉爲總書記……朝鮮：“現在糖果和子彈都要有”

朝鮮國務委員長金正恩在勞動黨第九次黨代會上再次被推舉爲黨最高職務的總書記。有分析認爲，在黨代會上，從執政初期起力挺金正恩的元老集團退出中央委員等，通過大規模的人事改革，正式進入了新的“金正恩時代”。據朝鮮中央通訊社等媒體23日報道，朝鮮在前一天（22日）舉行的第九次黨代會第四次會議上推舉金正恩爲總書記，並評價稱，“爲了將朝鮮人民軍最精銳化、強軍化，精力充沛地領導了事業，可以主動應對任何侵略威脅，爲任何形式的戰爭都做好了萬全準備，建設了革命武裝力量。”黨中央書記李日煥在推舉總書記的提議書中表示：“現在已經到了無需討論是國防先導還是經濟先導問題的時代。我國人民曾經認爲即使沒有糖果也要先有子彈的信念，現在昇華爲‘糖果和子彈都要有，只要我們下定決心，什麼都能製造出來’的自信感。”這一表述全面展示了老一輩領導人金日成主席、金正日國防委員長未能完成的國防和經濟並進成果等“金正恩時代”的業績。對於金正恩再次被推舉爲總書記一事，韓國統一部發言人尹民浩23日在新聞發佈會上評價道：“這可以看作是強化了金正恩委員長的地位。”構成朝鮮核心權力的勞動黨中央委員和候補委員也進行了大換血。作爲“游擊隊二世”的代表人士，一直受到朝鮮權力排名第二待遇的最高人民會議常任委員長崔龍海沒有被列入中央委員名單。除崔龍海外，軍方元老級人物、勞動黨書記朴正天和另一名游擊隊第二代黨民防委部長吳一正、負責對南事務的勞動黨顧問金英哲、勞動黨第十局部長李善權等也全部從中央委員職位上退了下來。取而代之的是，金正恩把自己親自提拔的新人物充實了黨中央委員會。2019年朝美談判破裂後接替金英哲擔任統一戰線部長的張金哲被列入中央委員。不過，朝鮮尚未公開是否在黨章中明文規定了“敵對兩國”。韓國統一研究院高級研究委員洪民（音）分析稱：“‘老後衛’們退了場，相比對元老的禮遇，以實務型忠誠派爲中心展開人員構成是爲了同時確保推進力和緊張感的高度統治戰略。”隨着黨代會結束，預計在一兩天內在平壤金日成廣場舉行大規模閱兵式。韓國軍方分析認士認爲，可能會動用安裝在金正恩公開的“朝鮮版彈道導彈核潛艇”上的新型多彈頭潛射彈道導彈等。申나리 journari@donga.com