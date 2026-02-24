徐賢：如今又迷上小提琴 “被林奫燦的演奏所震撼，再次愛上古典樂”

“我最看重並壹直秉持的心態就是‘真誠’。雖然技藝尚顯生疏，但熱愛音樂的心意和對待音樂的態度，比任何人都要真摯。”女子組合少女時代成員兼演員徐賢（本名徐珠賢，35歲）以小提琴演奏家的身份開始了新的挑戰。她將于下月13日在首爾松坡區的樂天音樂廳，與業余管弦樂團索爾愛樂樂團壹同登上第八屆定期演奏會的舞台。演奏曲目爲意大利作曲家維托裏奧•蒙蒂的《查爾達什舞曲》。徐賢表示：“這場演出是熱愛音樂的業余人士彙聚壹堂，共同打造的純粹慶典。”徐賢的這次古典樂協奏演出引發關注，是因爲距離她去年8月開始學習小提琴僅約7個月，就將登上正式舞台。據悉，她小學時曾學過約4年小提琴，且母親經營鋼琴學院，因此對古典音樂頗爲熟悉。之後因專注于少女時代活動而遠離了樂器，但大約兩年前接觸到鋼琴家林奫燦的演奏後，再次深深迷上古典樂。“對于曾是只知工作、壹味向前沖的‘工作狂’的我而言，他的演奏是讓我回顧自身的沖擊，也是壹次戰栗。”徐賢提及林奫燦在範•克萊本國際鋼琴比賽上演奏的拉赫瑪尼諾夫第三鋼琴協奏曲和李斯特的超技練習曲，說道：“他在舞台上完全沈浸于音樂的樣子，讓我感受到難以言喻的驚歎。”她表示，那次經曆之後，古典樂“超越了單純的欣賞，成爲帶給我最深慰藉的存在”。此次協奏的契機源于指導她的小提琴家金賢正的提議。徐賢說：“老師說，這場音樂會的主角並非專業人士，而是熱愛音樂的業余愛好者們，我作爲協奏者登台非常契合演出宗旨，這給了我勇氣。我想人生中這樣寶貴的機會不知何時還會再有，與其畏縮不前，不如加倍練習去挑戰，于是欣然接受了挑戰。”源自匈牙利民間舞曲的《查爾達什舞曲》是壹首以快速技巧見長的曲子。徐賢解釋說：“這對我來說是人生中壹次巨大的挑戰，沒有勇氣根本無法駕馭這首曲子。它的魅力在于，不放過人類的每壹種情感，將其層層堆疊，最終釋放出的那種力量。”目前，她每天投入近10個小時練習。盡管韌帶曾因過度練習而受損，但她通過練習30分鍾就休息等方式，努力提高訓練質量。“其實每時每刻都會遇到瓶頸。手不聽從心的指揮，要重現腦海中想象的聲音真的非常困難。但是，看到自己比昨天哪怕只有壹點點的進步，就能獲得力量。我似乎比以前能更快地察覺到這個孩子（小提琴）需要什麽，想要發出怎樣的聲音了。”本次演出的全部收益將捐贈給殘疾人管弦樂團。徐賢表示：“希望通過音樂感受到的幸福與熱情，以及對待音樂的所有赤誠之心，都能傳達給觀衆。因爲人生只有壹次，我希望在每個瞬間都不留遺憾，對自己熱愛的事物傾注全部真心。”史智媛記者 4g1@donga.com