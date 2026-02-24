韓美安保合作受到“關稅違法”風暴影響……美國磋商團擱置訪韓計劃

據悉，在美國聯邦最高法院對美國總統特朗普徵收對等關稅作出違法判決的情況下，美國磋商團爲建造核動力潛艇等韓美安保協議後續措施而訪韓的計劃宣告暫停。韓國政府高層消息靈通人士23日表示：“美方安保磋商團訪韓可能需要更長的時間。美國的氛圍是，在關稅判決解除之前，推遲安保磋商。”另一名政府消息靈通人士也表示：“美國仍然沒有確定安保磋商團的構成和日程，整體上處於觀望狀態。”以白宮國家安全委員會負責東亞事務的首席局長艾凡·卡納帕西（高級助理）爲代表，由國務院、國防部、能源部等核潛艇和核能濃縮、再處理、造船合作相關部門負責人組成的美方磋商團的訪韓日程被推遲。韓國外交部此前曾表示：“美方表示，將以2月份爲目標，爲（代表團）儘快訪韓而努力。”據悉，爲韓美高層溝通而推進的韓美外交、國防部長“2+2”會談也因美方原因而告吹。韓國外交部長趙顯和國防部長安圭伯25日爲舉行韓加外長、防長“2+2”會談訪問加拿大之前，曾推動在美國華盛頓舉行韓美“2+2”會談，但因美方日程問題未能舉行。在這種情況下，韓國外交部外交戰略情報本部長鄭然鬥將於24日至27日訪美，與美國國務院政治事務副國務卿艾莉森·胡克等就韓美合作框架協議和韓半島問題交換意見。申圭鎮記者、孫孝周記者 newjin@donga.com、hjson@donga.com