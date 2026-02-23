美國最高法院阻止揮動“關稅之劍”，特朗普“新徵15%替代關稅”

美國聯邦最高法院當地時間20日判決，美國總統特朗普根據《國際緊急經濟權力法》，從去年4月起面向全世界徵收對等關稅，以及以毒品類芬太尼流入爲由對中國、墨西哥、加拿大徵收的關稅，是違法的。隨後，特朗普總統立即以《貿易法》第122條爲依據，向全世界徵收10%的替代關稅，並於21日將其上調至15%。有評價認爲，雖然特朗普試圖通過其他行政措施維持關稅徵收效果，但最高法院正面阻止了他一直被認爲是核心政策的關稅政策，其通商戰略從根基上開始動搖。聯邦大法官們在當天的判決中明確表示：“1977年制定的國際緊急經濟權力法沒有賦予並非議會的總統對交易對象國的商品徵收廣泛進口關稅的權限。”判決指出：“特朗普主張單方面徵收數量、期限、範圍無限制的關稅的巨大權限。但要想行使這種權限，必須得到議會的批准。”終身職的9名大法官中有6人認爲對等關稅違法。6人中包括約翰·羅伯茨，還有特朗普第一次執政時任命的尼爾·戈瑟奇和艾米·巴雷特等3名保守傾向的大法官。特朗普對此表示強烈反對。他在判決出來後立即在白宮記者會上強烈譴責大法官們說：“因爲最高法院的判決，多年來剝削我們的其他國家正在歡呼歡呼雀躍。”他還表示，將徵收10%的替代關稅。21日，他又通過“真實社交”平臺表示，將“立即上調”替代關稅至15%。《貿易法》第122條規定，以消除美國的貿易赤字爲目的，最多可徵收15%的關稅，最多可徵收150天，特朗普就是根據這一法律，決定徵收最大值的關稅。青瓦臺22日就美國最高法院判決對等關稅違法表示，去年11月《關於韓美戰略投資的諒解備忘錄》的執行不會改變。青瓦臺認爲，在最高法院判決動搖美國關稅政策根基的情況下，沒有必要刺激美國。青瓦臺高層人士表示：“在美國聯邦最高法院的判決使得特朗普政府陷入困境的認知下，情況可能變得更加複雜。（重新談判）看起來應該很難。“青瓦臺繼前一天在國家安保室長魏聖洛和總統政策室長金容範的主持下召集有關部門人士就對美通商懸案舉行會議之後，當天又召開了”關稅相關通商懸案檢查會議”。華盛頓=常駐記者申晉宇、尹多彬記者 niceshin@donga.com、empty@donga.com