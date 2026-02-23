青瓦臺：“要穩妥處理對美投資特別法”……朝野“如期進行”

青瓦臺就美國聯邦最高法院就特朗普政府對等關稅作出的違法判決表示：“應穩妥推進對美投資特別法的立法程序。”朝野政黨也決定24日舉行聽證會等，按原計劃進行特別法討論。青瓦臺21日下午召開由國家安保室長魏聖洛和總統政策室長金容範主持的對美通商懸案相關部門會議，討論了有關對等關稅判決的應對方案。青瓦臺發言人姜由楨在會議結束後通過書面吹風表示：“會議一致同意，檢查對美投資特別法立法推進情況，並穩妥舉行聽證會等立法程序。”朝野政黨也計劃按照在下個月9日之前處理特別法的既定目標推進程序。對美投資特別法特委委員長、國民力量黨議員金相勳22日表示：“關稅違法判決似乎不是取消對美投資的條件，出口條件的不確定性仍然存在。將按計劃於24日舉行聽證會。”國民力量黨將於同日上午與韓國經濟人協會、現代汽車等單獨舉行座談會，聽取財界的意見。共同民主黨政策委員會議長韓貞愛前一天也表示，“根據美國聯邦最高法院的判決，雖然對等關稅被判違法，但由於汽車等商品關稅仍在維持，所以現在立即變更正式業務協約（MOU）簽訂結構實際上幾乎是不可能的”，表明了應按當初計劃處理特別法的立場。不過，朝野政黨圍繞共同民主黨推進的審判訴願制、大法官擴編、歪曲法律罪等所謂“司法改革”法案的對立仍是變數。共同民主黨計劃從預定召開特委會議的24日起召開全體會議處理這些法案，但國民力量黨稱之爲“違憲的司法改惡”。在野黨院內領導層人士表示：“如果執政黨強行修改司法，我們只能動用阻撓議事（無限制討論）等所有手段進行阻止。在這種情況下，特別法的討論很難正常進行。”執政黨部分人士認爲，美國國內情況正在發生劇變，因此沒有必要急於處理。執政黨特別委員會人士表示：“在變數很多的情況下，相比急於處理法案，韓國根據其他國家的情況推進也沒有什麼壞處。如果國民力量黨反對，不就有理由以此爲藉口推遲特別法的處理嗎?”市民團體也出現了要求中斷處理的呼聲。參與連帶在22日的評論中主張：“在對美投資協商的原因——對等關稅無效的結果面前，仍然固守韓美協議結果，令人難以接受。應該着手討論韓美再協商方案，而不是對美投資特別法的立法。”李知雲記者、李勝宇記者 easy@donga.com、suwoong@donga.com