

“倘若他以失敗而非成功爲目標，並如期失敗，那麽這次失敗將成爲他人生中首次體驗的成功。”——安圭哲《不敗之法》



人們在被統稱爲“失敗”的諸種現象面前，可曾有過片刻的自由？我自己又是否曾享受過哪怕壹次“失敗”？作爲壹個向來追求極度平和心態的人，這句話于我而言，仿佛來自遙遠天際。因爲我總是選擇在峰谷與谷底之間那溫吞的地帶生活。行走在既不耀眼奪目，亦非全然黯淡的道路上，試圖感受人生的多姿多彩。回首想來，那不過是我的傲慢罷了。



近來，媒體常以“回避型人格（Avoidant）”和“安全型人格（Secure）”的概念來解釋生活態度。將那些在需要直面狀況時選擇退後壹步以減少情緒消耗的傾向稱爲“回避型”，而將在承認自身不安的同時透明地面對狀況的態度稱爲“安全型”。我們雖常將安全型人格視爲壹種理想標准，但我認爲，任何壹種方式都無絕對的對錯之分。重要的並非選擇了何種態度，而在于我們多大程度上允許失敗存在于自己的人生之中。



因失敗反而體驗到不敗的悖論。若衆多失敗彙聚成巨大的圓，我們或許將直面壹個最爲樸素而又完整的世界。無論偏離至哪條道路，終將再次相連，各處豎立的路標將爲我們指引另壹個方向。與其執著于當下選擇完美結果，或許，將時而滑倒、時而偏離的過程也接納爲人生的目標，也未嘗不可。今日的偏離，或許終將引領我抵達正確的位置。

