能立即識別兇器……“無人機-人工智能相機”巡查車巡視首爾

搭載無人機和人工智能攝像頭的尖端巡邏車（照片）將於4月投入首爾街頭。警方計劃通過試運行，將連接空中和地面的尖端監視網正式應用到城市巡查中。首爾警察廳22日表示，將從4月起在機動巡邏二隊上試運營“人工智能·無人機巡邏車”1號。機動巡邏二隊管轄江西、陽川、九老、永登浦、衿川、銅雀區等首爾西南地區。據警方透露，從新型巡邏車車頂出擊的無人機是填補地面死角的核心戰鬥力。無人機搭載的90倍變焦鏡頭和熱成像攝像機可以精密識別人和車輛等。警方此前只用於搜索失蹤者、救助自殺危險者、應對恐怖襲擊等用途，但隨着2024年修訂的《個人信息保護法》的實施，也可以用於治安目的。人工智能相機的探測能力也是主要功能。人工智能會實時分析用安裝在車輛前面和兩側的3臺攝像機拍攝的影像，識別人羣中攜帶凶器的人員或火災引起的煙霧等。還具有輸入“背書包的人”等具體條件找出對象的追蹤功能，可用於抓捕逃犯。首先在西南地區部署新型巡邏車是考慮到該地區的治安需求而採取的措施。據警方透露，從去年1月到10月，在公共場所攜帶、使用兇器的犯罪共237件中，永登浦區（23件）、九老區（15件）、衿川區（13件）、江西區（12件）等多數集中在西南地區。警方計劃分析示範運營中收集的犯罪數據，今後通過功能升級，討論擴大無人機巡查範圍。這種“無人機巡查”在海外也正式開始使用。英國倫敦警方從去年10月開始引進“無人機最優先應對（DFR）”系統，在接到報警後2分鐘內緊急派遣無人機，先發制人地阻止犯罪。首爾廳人士表示：“今後，不僅是異常動機犯罪，還可以更精密地探測火災或人羣密集等多種危險情況，並起到預防的效果。”鄭瑞永記者 cero@donga.com