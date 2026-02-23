車俊煥-李海仁 “K文化”傾倒米蘭

伴隨著國樂人宋素喜演唱的《Not a Dream》旋律，“花滑王子”車俊煥（25歲）開始劃過冰面。他身著白色上衣與黑色長褲，面帶淺笑立于銀盤之上，通過幹淨利落的三周跳、接續步和旋轉動作，诠釋著自由的靈魂。22日，在2026米蘭-科爾蒂納丹佩佐冬季奧運會花樣滑冰表演滑舉行的意大利米蘭冰上競技場。作爲表演滑第二幕第四位出場的車俊煥，以細膩而抒情的表演抓住了觀衆的心。這是繼2018平昌冬奧會後，時隔八年再次登上奧運表演滑舞台的車俊煥表示：“起初開始學習滑冰時，就被‘自由’的魅力所吸引。我想向大家展示我自由滑冰的模樣。”車俊煥在本屆大賽花滑男單項目中共獲得總分273.92分，位列第四。雖以0.98分之差惜敗于獲得銅牌的日本選手佐藤駿（22歲），未能摘牌，但繼2022年北京冬奧會取得第五名之後，再次刷新了韓國男單花滑的奧運最好成績。正如歌詞“越過雲彩的盡頭 並非夢想/是我的日子 正到來”所唱，將自身故事融入當日表演的車俊煥，在表演滑結束後表示：“因爲不曾放棄，所以沒有遺憾。傾盡了所有，所以愉快地結束了自己的第三屆奧運會。”出戰女單項目的李海仁（21歲）則化身爲奈飛（Netflix）動畫《K-Pop：獵魔女團》中的K-Pop偶像“獅子男孩”。李海仁在第三幕第五位登場，她頭戴黑色鬥笠、身穿傳統袍服、手持扇子，完美演繹了“陰間使者”的形象。通過融入動感編舞的歡快表演，盡情展現了K-Pop的魅力。在自己首屆奧運會上便以賽季最高分（總分210.56分）獲得女單第八名的李海仁表示：“非常有趣，是難忘的瞬間。能爲許多人帶去幸福，我感到很高興。”作爲男單項目有力金牌候選備受矚目，但因跳躍接連失誤而未能登上領獎台的“四周跳之神”伊利亞•馬裏甯（22歲•美國），在表演中展示了後外點冰四周跳以及成爲他標志的後空翻，贏得了現場觀衆的熱烈掌聲。趙英宇記者、米蘭=任寶美記者 jero@donga.com、bom@donga.com