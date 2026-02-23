三星電子時隔壹年重奪“DRAM全球王座”

三星電子憑借業界最強的半導體生産能力，時隔壹年重返全球DRAM（動態隨機存取存儲器）市場銷售額第壹的寶座。據市場調查機構奧姆迪亞22日數據顯示，去年第四季度（10至12月），三星電子DRAM銷售額環比增長40.6%，達191.56億美元（約合27.7475萬億韓元）。該金額占同期全球DRAM市場總銷售額（524.7億美元）的36.6%。這是三星電子自2024年第四季度將榜首位置讓給SK海力士後，時隔壹年重新奪回銷售額標准的全球DRAM市場領先地位。SK海力士去年第四季度DRAM銷售額爲172.26億美元（約合24.9519萬億韓元），環比增長25.2%，但市場份額從34.1%小幅下滑至32.9%，位居第二。美國美光科技的市場份額從25.8%降至22.9%，中國長鑫存儲技術（CXMT）的市場份額則從3.7%小幅上升至4.7%。三星電子此番重奪榜首，是通用DRAM價格上漲與高帶寬內存（HBM）銷量增加共同作用的結果。分析認爲，公司充分利用其大規模生産能力，擴大了業績增幅。三星電子計劃以新壹代HBM産品“HBM4”爲先鋒，力保DRAM市場榜首地位。HBM4可實現每秒高達13千兆比特（Gb）的速度，將搭載于英偉達最新人工智能（AI）加速器“維拉•魯賓（Vera Rubin）”，目前已投入量産。近期，以全球大型科技企業爲中心，對推理型人工智能芯片的需求不斷增加，預計向谷歌、亞馬遜等企業的HBM供應規模也將擴大。此前，三星電子在上月發布業績時曾表示，“預計今年HBM銷售額將同比增長三倍以上”。李棟勳記者 dhlee@donga.com