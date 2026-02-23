因酒後駕駛辭職的"“毛遂自薦”山林廳長



前山林廳長金仁浩因酒後駕駛釀發事故，21日被免職。金仁浩20日晚在城南市盆唐區住宅附近的十字路口因醉酒闖紅燈，接連撞上鄉村巴士和轎車。事故現場的閉路電視顯示，他的車輛在步行信號下也沒有停下，人行橫道上的行人只好跳起來躲避，非常危險。本應負責國民生命和安全的災難機關首長差點犯下了奪走他人生命的罪行。



更何況，事故發生當天是山林廳宣佈的“小心山火期間（1月20日-5月15日）”。僅在金仁浩被撤換的21日，全國一天內就發生了12起山火，職員們一整天都處於超緊急狀態。正如山林廳工會在聲明中指出的那樣，在“全年最重大的時期，全體職員進入緊急工作體制的準戰時狀況”中，負責人醉酒駕駛完全沒有作爲高層公務員的責任意識。



金仁浩是去年8月任命時因“毛遂自薦”而引起爭議的人物。他親自在國民推薦制公告欄上寫道：“爲了真正的韓國山林政策，強烈推薦金仁浩教授。”在人事聽證會上，他給出的理由是“因爲覺得很瞭解自己，我推薦了自己”。這樣過高評價自己的金仁浩在歷經迂迴曲折被任命半年後，因忘卻公職倫理的犯罪而退位，成了李在明政府的黑歷史。



總統室和政府不能表現出因金仁浩被免職而已盡到責任的態度。應該把引發資質爭議的候選人任命爲公職的責任當作加強高層公務員人事考察的契機。否則肯定會出現第二個、第三個金仁浩。

