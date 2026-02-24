韓國癡呆症人口達100萬，應擺脫“國家責任制”的幻想



記者去年訪問日本時，採訪了爲癡呆老人準備的小規模共同住宅“集體之家”。與普通大規模療養設施不同，每層居住5-9人、進行小規模定製式照顧，是這裏的最大特點。3個樓層共有27人居住，照顧他們的療養保護師達25人。這是爲了在夜間也維持每3名患者1名以上的照顧人力。這與療養保護師獨自照顧5-8名癡呆患者的韓國癡呆症設施差距很大。



癡呆症患者並不總是停留在設施裏。早餐結束後，兩三個人與職員組成一組出去散步。附近幼兒園的孩子們定期訪問，一起畫畫，萬聖節或節日還會一起舉行派對。當記者問負責人如何降低設施門檻時，他回答說：“重要的是認知症（癡呆症）老人不被孤立，與鄰居交流，作爲社區一員度過生命的最後時光。”記者想起了韓國的現實，相當多的癡呆老人被孤立在家或設施中，孤獨地結束餘生，感到非常苦澀。



日本也不是從一開始就對癡呆症寬容的社會。因長期照顧而疲憊不堪的子女接連發生看護殺人事件，很多癡呆老人被虐待或獨自放任不管。由於老齡化速度加快，預計到2040年癡呆症患者將達到老年人口的一半，即約1800萬人，因此日本政府從80年代後期開始正式推進癡呆症政策。2004年將意爲“愚蠢”的癡呆症改爲“認知症”。



通過這樣的努力，使日本成爲“與癡呆症共存”成功的社會。代表性的事例是日本全境運營8000多家以上的“癡呆症咖啡廳”。這裏是癡呆老人每月做一次店員，接受訂單後與顧客相處的地方。平時也起到癡呆或發育障礙兒童家庭聚集的“愛心屋”作用。地方政府和地區企業也積極支持。政府、企業、癡呆症患者家屬的努力聚集在一起，“癡呆症患者或殘疾人不是隔離對象，而是共存的鄰居”的認識擴散開來。



癡呆人口達100萬的韓國會怎麼樣呢？2017年，政府提出“癡呆症國家責任制”，表示將減少癡呆症患者的醫療費負擔，擴充癡呆症專門設施。雖然有降低部分重症癡呆症患者經濟負擔的效果，但經過約10年的時間，很少有國民認爲癡呆症家庭的照顧負擔大幅減輕或對癡呆症的看法有所改善。



最近公佈的第五次癡呆症管理綜合計劃（2026-2031年）也是如此。除了引進管理癡呆患者資產的“癡呆資金公共信託”外，看不到引人注目的政策。雖然包含73個具體課題，但大部分只是擴大癡呆症安心醫院或主治醫生制等既有事業的水平。



當務之急是加強對佔癡呆症患者一半以上（52.6%）的獨居老人和照顧基礎設施薄弱的農漁村癡呆患者的支援。相比“國家責任制”的宏偉口號，更需要果斷的決斷，將權限移交給最瞭解當地情況的地方政府。只要充分使用因部門之間隔閡而斷節使用的財源，就可以建立多個不亞於日本或歐洲的癡呆症親和村。

