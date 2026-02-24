“殺人、爆炸”威脅致警方白跑壹趟…威脅“調查黃金時間”

據統計，從2023年7月“新林站殺人預告”事件後至今年2月，因針對不特定多數的虛假公共威脅相關犯罪，如殺人預告或爆炸威脅等，累計動員的警力至少達2500余人，由此造成的損失金額至少達2.4065億韓元。這壹數字僅限于警方已對嫌疑人提起民事訴訟或正在准備提起訴訟的案件，若加上其余普通案件，因應對威脅相關犯罪而浪費的警力資源恐將進壹步擴大。據警察廳23日消息，目前警方已提起或正在准備提起民事訴訟的公共威脅等相關犯罪案件共計9起，包括2023年的新林站殺人預告（7月）、濟州機場等爆炸威脅（8月），以及去年9月至10月針對仁川大仁高中等全國連鎖爆炸威脅事件。僅警方估算的因出動警力、搜索爆炸物等投入的人工費、油費等損失金額就達2.4065億韓元。截至目前估算的投入警力，僅新林站事件（703人）、濟州機場爆炸威脅（571人）、去年新世界百貨商店爆炸預告（263人）等9起案件中的6起，總計就已達2563人。警方相關人士表示：“壹旦接到爆炸申報，不僅要調動附近警力，甚至要出動特警隊。這必然會對犯罪預防、事故處理等民生安全的‘黃金時間’造成影響。”警方之所以轉向對公共威脅嫌疑人采取強硬應對方針，是因爲與市民安全直接相關的治安真空擔憂持續加劇。警方追究嫌疑人責任的民事訴訟案件數量，2023年至2024年兩年間僅有4起，但去年壹年就達5起。這表明，與以往僅對動員警力多、損失金額大的案件提起訴訟不同，壹線部門正積極要求損害賠償。東國大學警察行政學系教授林埈泰（音）表示：“應引入懲罰性損害賠償制度，讓其承擔損失額3倍以上的賠償，以此敲響警鍾，減少虛假申報相關犯罪，這樣才能減少警力浪費反複出現的惡性循環。”田南赫記者 forward@donga.com