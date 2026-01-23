李政厚在洛杉矶機場壹度被扣留……在佩洛西的協助下獲釋

“風之孫”李政厚（28歲•舊金山巨人•照片）在新年伊始便遭遇了意外波折。22日，他在美國洛杉矶（LA）國際機場被美國海關與邊境保護局（CBP）扣留，隨後獲釋，經曆了壹場虛驚。據《舊金山紀事報》等當地媒體報道，李政厚當天在入境審查過程中因部分文件缺失，在機場被扣留約1小時後獲釋。李政厚的經紀人斯科特•博拉斯解釋說：“這只是簡單的文件問題，與政治問題完全無關。”未具體說明缺失了哪些文件。曾任美國聯邦衆議院議長的南希•佩洛西衆議員（86歲•民主黨）也協助了李政厚盡快獲釋。代表舊金山選區的佩洛西議員方面表示：“我們與舊金山球隊、國會及聯邦政府相關人士合作，幫助解決了這壹情況。”李政厚爲參加25日舉行的球隊粉絲節，于21日從仁川國際機場出發，當天抵達洛杉矶機場。即將迎來美國職業棒球大聯盟（MLB）第三個賽季的李政厚，將于下月10日在亞利桑那州斯科茨代爾開始的春季訓練中，正式展開新賽季的備戰工作。李政厚還將參加MLB賽季開幕前于3月舉行的世界棒球經典賽（WBC）。李政厚在出國記者會上表示：“加入國家隊對我來說是壹種榮譽。”他還說：“如果在WBC上遇到（舊金山隊投手）隊友洛根•韋布（30歲），應該會很有趣。”李素研記者 always99@donga.com