韓美合作女團“KATSEYE”將登上格萊美舞台

去年在全球廣受歡迎、由HYBE推出的韓美合作女團"KATSEYE"（照片）將登上于下月初舉行的美國格萊美頒獎典禮舞台。主辦頒獎典禮的美國錄音藝術與科學學院21日（當地時間）表示："KATSEYE等獲得'2026年格萊美獎'最佳新人獎提名的8組藝人將在頒獎典禮上進行表演。"KATSEYE不僅入圍了格萊美最佳新人獎，還獲得了"最佳流行對唱/團體表演"獎項提名。該團體通過HYBE與格芬唱片共同舉辦的全球選秀節目《The Debut: Dream Academy》選拔組成，于2024年6月出道。此後，憑借《Gnarly》、《Gabriela》、《Internet Girl》三首歌曲連續進入公告牌主流單曲榜"Hot 100"，深受喜愛。將于下月1日在美國洛杉矶Crypto.com Arena舉行的格萊美頒獎典禮，因多位K-POP歌手獲得主要獎項提名，使得"K-POP歌手首次獲得格萊美獎"的可能性增大。1993年，女高音歌唱家曹秀美曾獲得"最佳歌劇錄音獎"，韓國人已在古典音樂類別獲獎，但韓國流行音樂歌手尚未獲獎。BLACKPINK成員ROSÉ（朴彩英）與布魯諾•馬爾斯合唱的《APT.》不僅入圍了"最佳流行對唱/團體表演"獎項，還獲得了"年度制作"、"年度歌曲"等主要獎項提名。奈飛（Netflix）動畫電影《K-POP：獵魔女團》的原聲帶《Golden》也與《APT.》壹同獲得了"年度歌曲"等共計5個獎項的提名。