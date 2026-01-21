李在明稱：“輿論壓倒性認爲需要核電”…能源政策混亂該結束了



韓國總統李在明20日在國務會議上表示：“國民輿論壓倒性地認爲，要解決電力問題就需要核電。是這樣吧。”這是在關于增建兩座核電站和壹座小型模塊化反應堆的輿論調查中，贊成意見占比較高的情況下，被認爲是要如實接受該結果。由此，李在明政府脫離“去核電”基調，轉向基于實用路線的能源政策的可能性增大。



據悉，在氣候能源環境部近期委托韓國蓋洛普和Realmeter對3000名國民進行的輿論調查中，有近70%的受訪者贊成新建核電站。接到報告的李在明總統再次向氣候能源環境部長官金成煥確認了內容，金長官回答“是的”。據悉，李在明總統囑咐道：“這個問題容易被意識形態化、議題化，傾向于變成類似政治鬥爭而非理性討論，要將其最小化，充分聽取意見。”



新建兩座核電站的計劃是共同民主黨與國民力量黨達成協議後，于去年2月最終確定的“第11次電力供需基本計劃”中的內容。然而，去年9月李在明總統發表了“建核電站最少需要15年。沒有地方建核電站”的言論，新成立的能源環境部又提出需重新討論其必要性，因此出現了建設計劃可能被推翻的觀測。昨日國務會議的發言消除了這種擔憂，在理清國家能源政策混亂方面具有重要意義。



考慮到韓國所處的經濟和安全狀況，李在明總統對核電的態度轉變是不可避免的。要實現政府“人工智能三大強國”的目標，必須利用比新能源更穩定、廉價且不排放溫室氣體的核電。高于中國、甚至比美國更貴的産業用電價，也威脅著潛在增長率3%反彈的目標。還有人擔憂，擁有獨特技術和能力的韓國核電産業若受困于國內爭議，將錯失“全球核電複興”的良機。



制造業強國德國曾快速推進去核電，但在俄羅斯入侵烏克蘭後電費暴漲，産業競爭力也迅速削弱。曾經曆福島大地震核電事故的日本也在擴大重啓核電站的趨勢。韓國政府和政界應停止脫離現實的能源意識形態爭論，投身于提出合理方案的競爭之中。

