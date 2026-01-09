特朗普退出聯合國下屬等66個國際組織……“專注美國優先主義”

美國總統特朗普當地時間7日簽署了退出聯合國氣候變化框架公約、聯合國貿發會議等31個聯合國下屬機構、35個非聯合國國際組織等共66個國際機構的備忘錄。白宮在相關說明資料中主張：“總統退出這些機構，節省納稅人的錢，並將其專注於‘美國優先主義’課題。”意思是說，退出國際機構節省的預算將用於國防、基礎設施建設、阻止非法移民流入等。分析認爲，這一決定是爲了從第二次世界大戰後由美國主導的多邊主義體制中抽身。也就是說，繼去年1月上臺的特朗普政府在國際通商和安全領域之後，其國際合作部門也正在打破現有框架。有分析認爲，這一決定反映了強調“通過力量施壓”和“通過個別交易確保利益”以及特朗普式的擴張主義基調。● 在氣候變化、移民等特朗普一直抨擊的領域大舉退出國際機構白宮當天表示：“總統正在結束對削弱美國獨立性、效率低下、與美國敵對的議題上浪費納稅人金錢的國際機構的參與。”這些機構中相當一部分一直推進有關氣候應對政策、進步理念的各種事業，這與美國的主權及經濟力量發生衝突。據此，聯邦政府所有部門和機構預告將停止對這些機構的參與和資助。白宮公佈的退出決定國際機構與氣候變化、勞動、移民、支援欠發達國家等特朗普一直表示不滿的議題有關。很多是特朗普在指責拜登政府時作爲常用素材提出的“DEI（多樣性、公平性、包容性）政策”或“政治正確”等機構。代表性事例之一就是支持發展中國家應對氣候變化的《聯合國氣候變化框架公約》。美聯社評價說，這是特朗普試圖與重視應對氣候變化的國際機構保持距離的最新措施。特朗普在第一次執政時期也退出了巴黎氣候協定。後來拜登再次加入，但特朗普重新執政後立即決定重新退出。他也沒有參加去年11月在巴西貝倫舉行的第30屆聯合國氣候變化框架公約締約國大會。對負責成性別與生育相關保健政策的“聯合國人口基金”的支援也將中斷。特朗普和執政的共和黨的部分人士懷疑該機構與在中國等地實施的強制墮胎有關。特朗普從執政第一期起就一直表現出退出國際機構的動向，去年1月再次執政後，大幅減少了對聯合國的資金支援，並中斷對聯合國人權理事會的參與。他還退出了聯合國教科文組織、世界衛生組織、聯合國巴勒斯坦難民救濟機構“近東救濟工程處”等教科文機構。● 追加退出國際機構仍在進行中白宮表示，此次措施是“對所有國際政府間機構、公約、條約進行全面重新討論的一部分”，暗示了追加退出國際機構的可能性。特朗普也表示，“根據國務卿魯比奧的進一步討論，我正在對此進行評估”，暗示了追加退出的工作已經完成了相當一部分。特朗普一直對以聯合國爲代表的多邊主義國際機構提出無用論，不予信任。去年9月聯合國迎來成立80週年之際，特朗普在第80屆聯合國大會的演講中指責說：“聯合國是無能、空洞的空談機構。”路透社稱，他一直對國際機構的效用、責任、融資等運作方式提出質疑。也有分析認爲，特朗普此次措施與過去選擇象徵性較大的地方“選擇性脫離”的措施存在差異。同時針對多數國際機構採取“一攬子退出”的做法實屬罕見。有分析認爲，這是特朗普繼擄走委內瑞拉總統馬杜羅後，同時瞄準丹麥屬格陵蘭島、古巴、哥倫比亞、墨西哥等西半球多個國家，表現出擴大影響力的意志。有評價認爲，此舉是在大幅動搖重視規範的多邊主義軸心，強調通過力量進行交易來重組秩序的構想。不過，也有人擔心，如果大規模退出國際機構，導致發展中國家相關保健、救助事業等出現空白，國際社會的不穩定性就會增大，最終美國負擔將進一步加重。華盛頓=常駐記者申晉宇、張恩智記者 niceshin@donga.com、jej@donga.com