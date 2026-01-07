飛漲的生活開支……四口之家月夥食費140萬韓元仍不夠

職場人士全某（39歲）在新年整理去年家庭賬簿時吃了壹驚。因爲僅食品支出（包括采購食材費用、午餐費、家庭外出就餐費）月平均就高達200萬韓元。加上住房抵押貸款還款250萬韓元、兩名子女教育費150萬韓元、保險費及通信費100萬韓元，每月固定支出達到700萬韓元。全某表示：“雙職工家庭稅後月收入850萬韓元，但結余僅150萬韓元”，“決定爲了節省午餐費而帶便當上班。”隨著高彙率和“氣候通脹（氣候危機+通貨膨脹）”導致食品價格波動，國內四口之家的月夥食費突破140萬韓元，飙升至曆史最高水平。6日據國家數據門戶的家庭動向調查顯示，去年第三季度（7月至9月）四口之家月平均夥食費（食品及非酒精飲料購買支出+外出就餐支出）爲144.3萬韓元，較壹年前增加3.9%。其中外出就餐費月平均達73.1萬韓元，自2019年該項統計開始以來首次超過在家做飯的費用（71.2萬韓元）。分析認爲，這是主要食材價格上漲及雙職工家庭增加導致外出就餐超越家庭烹饪的替代選擇，事實上已成爲生活必需品的表現。食品價格上漲的背後是酷暑和暴雨等異常氣候導致的農産品供應受阻。以去年12月爲基准，米價同比上漲18.2%。餐桌上常見的白菜（18.1%）、菠菜（17.9%）、土豆（11.4%）等農産品價格也大幅上漲1400韓元區間的高彙率也加大了夥食費負擔。牛肉和水果等主要進口食品價格上漲，其影響不僅體現在購物支出，更波及整體外出就餐費用。進入新年，咖啡價格等各類外出就餐價格陸續上調，預計這壹趨勢將在今年延續。反映家庭支出中夥食費占比的恩格爾系數也呈上升趨勢。傳統恩格爾系數僅反映家庭烹饪費用，但近來主要使用包含外出就餐費用的修正恩格爾系數。去年第三季度四口之家的恩格爾系數爲29.5%，較2019年（26.7%）上升2.8個百分點。同期月平均夥食費增加43.2%，而經常性收入僅增長27.1%。中央大學經濟學部教授李貞熙（音）表示：“高彙率已成‘新常態’，氣候通脹短期內也難以緩解，僅靠短期供需對策存在局限”，“需要制定能夠減少因外部環境變化導致價格波動性的中長期戰略。”世宗=鄭順九記者 soon9@donga.com