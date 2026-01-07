凱文•金代理大使在任70余天後突然返美

據悉，駐韓美國代理大使凱文•金（照片）在赴任70余天後將離開韓國返回美國，預計今後他將負責統籌朝鮮半島政策事務。隨著去年10月27日赴任的金代理大使突然返美，繼菲利普•戈德堡前大使之後持續壹年的駐韓美國大使空缺預計將進壹步延長。多位美國消息人士6日透露：“回美國度聖誕假期的金代理大使已確定將返回美國華盛頓。”據悉，金代理大使將調任白宮或國務院高層職務。另壹外交消息人士表示：“據我所知，他將與負責政治事務的美國副國務卿艾莉森•胡克壹同統籌包括朝鮮半島在內的亞洲政策實務。”據此，預計代理大使職務將暫時由駐韓美國副大使詹姆斯•赫勒接任。據悉，金代理大使原定負責統籌今年起全面展開的核動力潛艇等韓美聯合規劃特別工作組後續實務協商。在唐納德•特朗普第二任期政府啓動後，曾擔任國務院東亞太平洋事務局助理國務卿的金代理大使在特朗普第壹任期內負責朝美對話實務，是精通朝鮮半島問題的人士。不過，有擔憂指出，金代理大使赴任僅兩個多月即離任回國，可能導致大使空缺期進壹步延長。特朗普總統不僅對韓國，對德國和澳大利亞等主要盟國的大使也尚未提名任命。申娜莉記者、孫孝珠記者 journari@donga.com、hjson@donga.com