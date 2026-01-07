青少年毫無防備地暴露在非法宣傳中……平臺企業請出手自正



盯緊谷歌和Naver等搜索門戶網站的空隙，像傳單一樣大量散發非法宣傳物的網絡傳單企業正在大行其道。從僞造身份證和發放虛假保險賬單到性交易或毒品銷售，只要是想要的廣告，都會迅速製作，在搜索結果上端顯示出來。從使用搜索網站的青少年等普通用戶的立場來看，相當於毫無防備地暴露在有害廣告物中。



非法廣告之所以堂而皇之地出現在主要搜索網站上，是因爲將合法網站的留言板作爲“宿主”。其方式是，黑客入侵企業、大學、各種團體網站留言板，或在任何人都可以接近的自由留言板上用自動化程序刷屏廣告文章，使其暴露在搜索結果的上端。據說，可以避開調查機關的追蹤而工作的宿主網站超過5000個。除網絡小道消息外，還大量生成搜索機器人容易收集的假網址，誘導上端暴露的“網址小道消息”手法也在擴散。因爲不需要在公告欄上留言，所以業主們非常喜歡。



網絡小道消息雖然是遍佈全世界的產業，但唯獨在韓國網絡環境中肆虐。根據2024年發表的海外論文，全世界1190萬個網絡小道消息中，韓語帖子的比重爲4.9%，比英語（1.7%）和日語（1.5%）的帖子還要多。實際上，如果在搜索門戶網站上搜索“僞造身份證”，就會出現數十個包含非法企業的社交平臺“電報”和Kakao Talk賬號的廣告。現實是，包括韓國青少年在內的大部分毒品犯罪者都把谷歌搜索指定爲毒品購買途徑。



據悉，韓國政府當局和平臺企業難以實時應對通過自動化程序同時傳播的文章。但被稱爲信息關口的搜索門戶網站正在成爲犯罪的第一關口，因此不能袖手旁觀。警方和相關機構應該合作，管制網絡小道消息的製作及發行商，迅速切斷非法及有害廣告物。希望平臺企業也能在過濾有害內容時，利用人工智能等尖端技術等，盡到符合巨大影響力的社會責任。

