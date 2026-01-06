特朗普顯露本色：“哥倫比亞軍事行動聽起來也不錯”

美國總統唐納德•特朗普當地時間4日針對與委內瑞拉相鄰、且因毒品問題陷入沖突的哥倫比亞表示：“那裏由壹個‘病態的人’（哥倫比亞總統古斯塔沃•佩特羅）統治，他喜歡制造可卡因賣給美國。他（佩特羅）不會長久。”特朗普總統當天在從佛羅裏達州海湖莊園返回華盛頓白宮的專機上向記者作出上述表態。對于是否會像對委內瑞拉那樣對哥倫比亞推進軍事行動的提問，他回答道：“聽起來不錯。”盡管前壹天針對委內瑞拉總統尼古拉斯•馬杜羅的逮捕行動引發侵犯主權及違反國際法的爭議，此番言論仍暗示了對拉丁美洲反美國家采取進壹步軍事措施的可能性。同時，這也被解讀爲顯露了在西半球憑借實力鞏固美國霸權的意志。針對另壹反美國家古巴，他也聲稱：“看起來實際上已處于崩潰邊緣。”關于墨西哥，他則施壓要求制定對策稱：“他們（販毒集團）通過墨西哥（向美國）大量湧入。必須采取措施。”特朗普總統還對委內瑞拉發出威脅稱：“若不端正行爲，將發起‘第二次攻擊’。”對于當前由誰負責委內瑞拉國政的提問，他回答稱：“由我們負責。”並主張：“我們需要對石油以及重建該國所需的壹切擁有全面准入權。”這被解讀爲旨在優先保障曾因包括馬杜羅政權在內的委內瑞拉左翼政權石油設施國有化等政策受損的美國石油企業的利益，並實質上控制石油基礎設施等重建項目。面對美國的再三威脅，委內瑞拉代理總統兼副總統德爾茜•羅德裏格斯4日表明了與美國合作的意向。另壹方面，特朗普總統在同日接受《大西洋月刊》采訪時，再次表達了兼並丹麥格陵蘭島的意願。他重申既有主張稱：“我們非常需要格陵蘭島。出于防禦需要”，要將格陵蘭島變爲美國領土。申晋宇 niceshin@donga.com