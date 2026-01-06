恢復韓中關係，尋找共同點之前應先尊重差異



對中國進行國事訪問的韓國總統李在明5日在與中國國家主席習近平的會談中表示：“韓國和中國是在同一海域朝着同一方向一起航行的船隻的性質。希望這能成爲尋找更多共同點而不是差異點的友好關係的新起點。”對此，習近平也表示，“韓中是搬不走的鄰居”，再次強調要爲全面恢復韓中關係而努力。這是兩國首腦第二次舉行會談，距離去年11月1日慶州首腦會談僅隔兩個月。



韓中首腦會談之所以能在新年伊始舉行，與流動性增強的東北亞安保局勢不無關係。最重要的是，在中日圍繞臺灣問題矛盾激化的情況下，中方希望得到韓國的支持，而韓方則希望借美國總統特朗普4月訪華之機打開朝美、韓朝對話之門。雙方各自要求對方積極支持“一箇中國”和爲解決朝核問題發揮“建設性作用”。



但是，美國突然實施的逮捕委內瑞拉總統的行動，使美中霸權對決這一世界秩序的陰影籠罩在此次會談中，使韓中之間很難找到共同點。面對美國試圖在自己的後院建立壓倒性的霸權，中國也很有可能對“未收復領土”臺灣乃至周邊國家採取更加強壓的態度。更何況，朝鮮國務委員長金正恩提到“最近的地緣政治危機和錯綜複雜的國際事件”，強調了核武裝的正當性。



在這種混亂的局勢下，以特朗普4月訪華爲契機進行的美中“大交易”，乃至朝美之間直接交易的可能性仍然存在。雖然這既是機會也是危機，但這無疑是力量秩序中韓國外交可以擠進去的縫隙。但是盲目地貪心還爲時尚早。雖說要“全面恢復”韓中關係，但現在只是開始。雖然暫時解凍，但管理陳舊的矛盾也顯得有些吃力。



李在明政府實用外交的基調是以韓美同盟和韓美日合作爲基礎，同時穩定管理韓中關係。雖然與既是近鄰又是最大貿易國的中國重新確立關係很重要，但不能忘記2017年解決“薩德”矛盾的急躁症引發的“三不”低姿態外交爭議。爲了合作尋找共同點一樣，承認和尊重彼此之間差異的努力在現在的韓中關係中更爲重要。





李哲熙評論員 klmt@donga.com